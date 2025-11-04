6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır şekilde etkilenen Osmaniye, yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım daha atıyor. Deprem sonrası inşa edilen kalıcı konut bölgelerinde oluşturulacak yeni yaşam alanlarından biri, “Murat Kurum Bey Mahallesi” adıyla mahalle statüsüne kavuşacak.

Osmaniye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, mahalleye Bakan Kurum’un adının verilmesinin, MHP Genel Başkanı ve Osmaniyeli hemşehrileri Devlet Bahçeli’nin önerisi üzerine mecliste değerlendirileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu bölgede ikamet eden hemşehrilerimizin taleplerini ilk elden çözebilmek amacıyla demokrasinin ilk basamağı olan muhtarlık makamının oluşturulması belediyemizin kasım ayı meclisinde karara bağlanacaktır. Genel Başkanımız ve hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin öneri ve talimatlarıyla ‘Murat Kurum Bey Mahallesi’ gündeme alınmıştır.”

Murat Kurum’dan Bahçeli’ye Teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye halkının gösterdiği vefa karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat asrın felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, hemşehrilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık. Bu çabanın Osmaniye'miz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik, şimdi de il merkezinde 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kurulma kararıyla hissetmekten büyük onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Osmaniyeli kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Osmaniye’de mahalle statüsüne kavuşacak yeni yerleşim alanının, şehrin yeniden inşa sürecinde önemli bir sembol olacağı belirtiliyor. Belediye yetkilileri, kararın onaylanmasının ardından muhtarlık seçim sürecinin başlatılacağını ve bölgenin kısa sürede resmî olarak mahalleye dönüşeceğini bildirdi.