Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun terör tehdidinin tamamen ortadan kalkmasıyla büyük bir kalkınma ivmesi yakalayacağını söyledi.

“Doğu ve Güneydoğu turizmde şaha kalkacak”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından konuşan Erdoğan, Türkiye’nin güvenlikten ekonomiye, savunmadan turizme kadar birçok alanda önemli adımlar attığını belirtti.

“Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu çok farklı bir ivme yakalayacak; bölge şehirlerimiz turizmde de şaha kalkacak” diyen Erdoğan, güvenliğin sağlandığı her yerde ekonomik canlılığın artacağını vurguladı.

“Terörsüz iklimin kazananı sadece Türkiye değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesinde de barış ve istikrarın teminatı olmayı sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sadece ülkemiz değil, Suriye’den Irak’a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı imkanlardan istifade edecek. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında artık terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz.”

“Türkiye savunma sanayiinde tarih yazıyor”

Erdoğan, yerli savunma sanayi projelerine de değinerek, Türkiye’nin bu alanda dünya liginde yerini aldığını söyledi.

“İlk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET kendi alanında liderliğe oynarken, KAAN da kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır. Türkiye, gizli-açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayiinde tarih yazmaya devam edecektir” dedi.

Erdoğan, İspanya’nın 45 adet HÜRJET alımını onaylamasının Türkiye’nin savunma alanındaki başarısının somut bir göstergesi olduğunu da ekledi.

“23 yılda Türkiye büyüdü, güçlendi”

3 Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümüne de değinen Erdoğan, 23 yıllık iktidar süresince Türkiye’nin birçok alanda tarihi başarılar elde ettiğini vurguladı:

“Milletimizin teveccühüyle 23 yılı geride bıraktık. Aynı azim ve heyecanla Türkiye’yi büyütmeye, milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.”

“Turizmde rekor: 2025’in ilk 9 ayında 50 milyar dolar gelir”

Erdoğan, turizm sektöründe elde edilen gelir artışına da dikkat çekerek, 2025 yılının ilk 9 ayında Türkiye’nin 50 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini söyledi.

Bu rakamın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Erdoğan, “2025 yılı sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“Millet Bahçesi afet zamanında 40 bin çadır kapasitesine sahip”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hakkında da bilgi vererek, alanın sadece bir park değil, aynı zamanda afet toplanma merkezi olarak da hizmet vereceğini belirtti:

“Afet durumunda 40 bin çadır kurulabilecek kapasiteye sahip. Bu proje sadece bir yeşil alan değil, İstanbul’un güvenliği için stratejik bir kazanımdır.”

“Birlikte güçlü yarınlara yürüyeceğiz”

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, “Ayrılığa düşmeden, birbirimize güvenerek, empatiyle yaklaşarak parlak yarınlara birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.