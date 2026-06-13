Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kızılcahamam İlçe Başkanlığının 14'üncü Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda yapılan genel kurul toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İl Başkanı Alparslan Doğan, İl Sekreteri, İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanları, Mahalle Muhtarları, STK Başkanları ve çok sayıda davetliler katıldı.

Genel Kurul Toplantısı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Divan seçiminin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım genel kurula başkanlık yaptı. Toplantıda ilçe başkanlığına yeniden Nuri Odacı seçildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım yaptığı konuşmada terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek, 'Komşunda bir şey varsa sıra sana gelir. İran'da terörsüz Türkiye projesinin ilk meyvesi alınmıştır. İsrail'in hedefi kim? İsrail'in hedefinin birisi de Türkiye. Niye? Kendi vaat edilmiş topraklarının içerisinde Türkiye'nin yüzde 25'i var. Orada bir devlet kurulmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Savaş temennimiz değildir ama görünürde bir İsrail-Türkiye savaşı söz konusu. Görünürde bu var. Bunun içinde tedbiri iç cephede birlikte alacaksın. Türkiye'de terörsüz Türkiye ile birlikte iç cephede sağlamlaşma olmuştur. Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde tavrını koyacaktır' dedi.

İç siyasette kargaşa olduğunu belirten Yıldırım, 'Ne oldu işte mutlak butlan çıktıktan sonra CHP'de bir yönetim değişikliği oldu. İki tane yarışçı var, koşuyorlar. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, biri Özgür Özel. Özel birinci geldi, sonra Özel dopingli çıktı. CHP'nin kongresinde bunlar olmuş, bunun kararını yargı verecek. Kararı beğenmeyebiliriz ama uymak zorundayız. Bugün CHP'nin Türkiye'de koyduğu siyaset anormal. Çok ciddi bir zarar var. Salı günü TBMM'nin Dikmen kapısında toplanmışlar. Grup Başkanvekilleri de geliyor bunlara ayar veriyor. Biri geliyor 'Hain Kemal', diğeri geliyor 'Pavyoncu Özgür'. Kitleleri bu noktaya getirmenin bir manası yok. Biz hiç kimseye ne hain, ne pavyoncu dedik. Söylediklerimiz ortadadır. Bunlar birbirine söylüyor. Siyaset kurumuna büyük zararı vardır CHP'nin yöneticilerinin. Adları Atatürkçü. İşlerine geldikleri an koşa koşa Anıtkabir'e gidiyorlar. Orada yatana saygıları yok' ifadelerini kullandı.