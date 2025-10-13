İnternetten bulduğu ilan kabusa dönüştü

Olay, 1 Ekim’de Beşiktaş Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Mimarlık bölümü mezunu 24 yaşındaki Karimova, Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak için Azerbaycan’dan İstanbul’a geldi. 23 Ağustos’ta bir emlak sitesinde gördüğü ilan üzerinden “emlakçı” olduğunu söyleyen Mustafa Boğaçhan K. ile iletişime geçti. Görüşmelerin ardından 6 aylık kira bedeli olarak 8 bin doları verilen IBAN’a gönderen Karimova, 1 Ekim’de evi teslim almak için İstanbul’a geldi. Ancak adreste ne bir emlakçı ne de ev sahibi vardı. Çevredeki esnaf ve komşulara sorduğunda böyle bir evin hiç olmadığını öğrenen genç kadın soluğu karakolda aldı.

“Polisi arayacağımı söyleyince bizi otele yerleştirdi”

Yaşadıklarını anlatan Saida Karimova, “Bakü’de yaşıyorum, yüksek lisans için buraya geldim. Evi internetten buldum, fotoğraflarını yolladılar. 1 Ekim’de geldiğimizde evi teslim edeceklerini söylediler ama dört saat bekledik, kimse gelmedi. Polisi arayacağımı söyleyince adam gelip bizi bir otele yerleştirdi, ‘Ev sahibine ulaşamıyorum’ dedi. O günden sonra da sürekli bahaneler üretmeye başladı” ifadelerini kullandı.

“Parayı geri istedim, bahanelerle oyaladı”

Dolandırıcının parayı geri ödememek için çeşitli bahaneler uydurduğunu belirten Karimova, “Bir gün evin yıkım kararı çıktığını söyledi, başka gün ev sahibinin Bodrum’da olduğunu iddia etti. Sürekli oyaladı. En sonunda parayı geri istediğimde altınlarını satarak ödeyeceğini söyledi. Şimdi 12 gündür bu şekilde beni oyalıyor” dedi.

“Kimliğini gönderip güven kazanmaya çalıştı”

Karimova, dolandırıcının güven kazanmak için kimliğini bile gönderdiğini anlattı: “Kimliğini fotoğraflayıp ‘Dolandırıcı olsam bunu yapmam’ dedi. Kimlikteki soyadını görünce IBAN sahibinin akrabası olduğunu fark ettim. Paranın bir onun bir diğerinde olduğunu söyleyip duruyor. Artık polise suç duyurusunda bulunduk. Şimdilik bir apartta kalıyorum.”

Polis ekipleri, şikâyet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadın, başkalarının benzer tuzaklara düşmemesi için internet üzerinden yapılan emlak işlemlerinde dikkatli olunması çağrısında bulundu.