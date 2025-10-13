İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) ABD Başkanı Donald Trump onuruna gerçekleştirilen özel oturumda konuştu. Netanyahu konuşmasına Trump'a işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi, İbrahim Anlaşmaları, İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye toprakları Golan Tepeleri üzerindeki "hakkını" tanıması ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırdığı Gece Yarısı Çekiç Operasyonu vesilesiyle teşekkür ederek başladı. Trump'ı İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük dostu olarak tanımlayan Binyamin Netanyahu, "Hiçbir ABD başkanı, İsrail için daha fazlasını yapmadı" şeklinde konuştu.



"Teşekkür ederim Başkan Trump"

Liderliği altında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrailli lider, "Son iki yıl savaş zamanıydı. Umarım önümüzdeki yıllar barış zamanı olur" dedi. ABD Başkanı Trump'a Gazze'deki savaşı sona erdiren teklif için de teşekkür eden Netanyahu, anlaşmanın İsrail'in tüm hedeflerini ulaşmasını sağladığını savundu.

Kısmen İbranice ve İngilizce gerçekleştirdiği konuşmada, Trump'ın adını hem İsrail hem de insanlık tarihine yazdırdığını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Esirlerimizin geri getirilmesinde oynadığınız rolün önemli ve belirleyici olduğunun farkındayız. Teşekkür ederim Başkan Trump. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



"İsrail'e sırt çevirdiler"

İsrail'in "Hamas ve İran terör ekseninin tamamı" aleyhinde muazzam zaferler kazandığını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer ve balistik füze programı geriletildi" diye konuştu.

Gazze'deki savaş suçları ve insani felaket nedeniyle İsrail'i eleştiren ülkeleri "Hamas'ın propagandasına teslim olmakla" suçlayan Netanyahu, "Giderek daha fazla ülkenin hükümeti, ülkelerindeki antisemitik zorbalara boyun eğdi. İsrail'e sırt çevirdiler. Bizden, Hamas'ın taleplerine boyun eğmemizi ve Gazze'yi terk etmemizi istediler" dedi.



İbrahim Anlaşmaları'nı ilerletmeyi vaat etti

Konuşmasında İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi çerçevesinde İbrahim Anlaşmaları'nı ilerletmeyi de vaat eden Netanyahu, "Sizinle birlikte, İbrahim Anlaşmaları ile birlikte açtığımız yolda yürümeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Liderliğinizle, bölgemizdeki Arap ülkeleri ve bölgemiz ötesindeki Müslüman ülkelerle yeni barış antlaşmaları imzalayabiliriz" şeklinde konuştu.

Netanyahu, Trump'ın İsrail'in en yüksek düzeyli ödülü olan "İsrail Ödülü"nün İsrail vatandaşı olmayan ilk sahibi olması için başvuru yaptığını söyledi.