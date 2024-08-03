Azerbaycan’dan Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları’nın açılışı sırasında France 2 kanalının taraflı söylemlerine tepki geldi. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (UOK) itiraz mektubu gönderdi. UOK’nin Azerbaycan'ın şikayetine cevap olarak gönderdiği mektupta, Fransız kanalının kabul edilemez ifadeleri nedeniyle özür dilendiği ve bu ifadelerin olimpiyat değerleriyle bağdaşmadığı aktarıldı.



“Bu tür adımların tekrarlanmamasını talep ediyoruz”

Fransız kanalının Azerbaycan’a karşı taraflı açıklamalarını kınayan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, “Fransa'nın resmi devlet kanalında dile getirilen ve Olimpiyat Oyunları'nın siyasileştirilmesine hizmet eden taraflı görüşlerin, Azerbaycan'a yönelik yürütülen iftira kampanyasının bir parçası olduğu ve buna bilerek izin verildiği kanaatindeyiz” dedi.

Fransa’dan özür beklediklerini söyleyen Hacızade, “Bu açıdan bakıldığında bu ülkenin özür dilemesini bekliyoruz. Çünkü sorumlu taraf öncelikle Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa'dır. Gelecekte Azerbaycan'a yönelik bu tür adımların tekrarlanmamasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.



France 2’nin olimpiyat açılış töreninde kullandığı ifadeler

France 2 TV kanalının sunucuları, açılış töreninde Ermenistan takımının geçişi sırasında Azerbaycan'a yönelik tahrik edici açıklamalarda bulunmuş, “Ermenistan, Ermeni dostlarımız, tarihi olarak Fransızların kalbine yakın bir ülke” ifadelerini kullanmışlardı. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü hedef alan yorumlar da yapan sunucular, Karabağ'daki Ermeni rejiminin tarihten silinmesi konusundaki rahatsızlığını dile getirmişti. Azerbaycan takımının geçişi sırasında ise sunuculardan biri Azerbaycan’ı Ermenistan ile toprak meselesi yüzünden çatışan bir Kafkas Cumhuriyeti olarak tanıtmıştı.