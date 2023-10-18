İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumu görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, bölgedeki güvenliğin ciddi bir şekilde bozulmasına yol açan İsrail-Filistin çatışmasının endişe kaynağı olduğunu belirterek, “Askeri operasyonların durdurulması ve gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz. Özellikle kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivil halk arasında artan kayıplar nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivil insanların yaşamlarının tehdit edilmesinin yanı sıra mevcut durumun daha da ağırlaşmasını önlemek amacıyla sivil ve altyapı tesisleri ile kutsal mekanların korunmasının önemini vurguluyoruz” dedi.



“Azerbaycan Filistin halkının devlet olma mücadelesini destekliyor”

Mevcut durumun ortadan kaldırılması için barış görüşmelerini tehdit eden adımlara karşı uluslararası toplumun ortak çaba göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Bayramov, “İslami dayanışmaya her zaman sadık kalan Azerbaycan, Filistin halkının devlet olma mücadelesini destekliyor ve İsrail-Filistin anlaşmazlığının iki devlet ilkesine dayalı olarak Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olmasıyla çözülmesinden yanayız. Ülkemiz Filistinli mültecilere destek amacıyla BM Orta Doğu Ajansı'na 1,6 milyon dolar yardım yaptı. Özellikle Bağlantısızlar Hareketi (NAM) başkanlığımız döneminde ülkemiz Filistin sorununa özel önem verdi ve bu bağlamda NAM’da Filistin ile ilgili Bakanlar Komitesi'nin çalışmalarının güçlendirilmesi yönünde faaliyet gösterdik” ifadelerini kullandı.

Bayramov, Azerbaycan’ın Filistin sorununun uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun şekilde çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğini söyledi.