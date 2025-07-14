Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Sarılop cinsi taze incirin hasadına 17 Temmuz’da, ihracatına ise 18 Temmuz’da başlanacak. Siyah incir için ise kesim tarihi 21 Temmuz, ihracat tarihi ise 22 Temmuz olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu’nun Aydın ve ilçelerindeki örnek bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda, meyvelerin dış görünümü, iç olgunluğu ve genel kalite özellikleri dikkate alınarak bu tarihler belirlendi.

Açıklamada, “Bölgemizde yetiştirilen Sarılop çeşidi taze incirin dış kabuk rengi, şekli ve iç et dokusu tüketim olgunluğuna erişmiştir. Aynı şekilde siyah incirde de dış ve iç kalite özellikleri değerlendirildiğinde, ürünün yeterli olgunluğa ulaştığı tespit edilmiştir” denildi.

Özellikle İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarına kadar ulaşan Bursa Siyahı inciri ile bilinen siyah incir ve düşük kalorisiyle diyet listelerinde tercih edilen Sarılop inciri, bu yıl da hem iç pazarda hem de ihracatta göz dolduracak.

Aydın’da başlayan incir sezonu, hem üreticiler hem de ihracatçılar için yoğun bir dönemin habercisi olurken, taze incirin dünya pazarlarına ulaştırılması için tüm hazırlıklar tamamlandı.