Holding, Fakir Hausgeräte, Range, IYO, De’Longhi, Braun Household ve Kaave Roastery markalarıyla katıldığı fuarda, 20’nin üzerinde yeni ürünü ve ödüllü teknolojileri ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında Fakir Hausgeräte’nin WD 9 Pure Clean 3 in 1 Islak & Kuru Dikey Şarjlı Süpürgesi ve çift bataryalı, otomatik toz boşaltma özellikli Neovac ve Inovac süpürge modelleri öne çıktı. Smart Feel Split Klima serisi, A++ enerji sınıfı ve Coanda Plus hava akışı teknolojisi ile yüksek performans ve enerji verimliliğini bir araya getirerek ziyaretçilerden tam not aldı.

Mutfak kategorisinde ise PrimeChef Çok Amaçlı Pişirici, 7 farklı pişirme modu ve akıllı termometre özelliğiyle dikkat çekti. Premium Icy Dondurma Makinesi ile evde dondurma deneyimini profesyonel bir seviyeye taşıyan Saruhan Holding, ayrıca Pasteur Yoğurt Makinesi ve 17 fonksiyonlu NoteCook Multifonksiyonel Pişirici gibi yenilikçi ürünlerle mutfakta kişiselleştirilmiş çözümler sundu.

Kahve tutkunları için tasarlanan KM 3019 Kapsül Kahve Makinesi ve 2 in 1 Filtre & Türk Kahvesi Makinesi, modern tasarımıyla fuarın ilgi odağı oldu. De’Longhi’nin iF Design ve Red Dot ödüllü Dedica Duo ve PrimaDonna Aromatic kahve makineleri de barista kalitesinde deneyim arayanların beğenisini topladı.

Kişisel bakım kategorisinde tanıtılan Airtouch 3’ü 1 Arada Düzleştirici ve profesyonel saç şekillendirici setler, gelişmiş hava akışı ve ısı kontrolüyle ziyaretçilere salon kalitesinde sonuçlar sundu. Evcil hayvan sahiplerine yönelik geliştirilen PetPard Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti ise kendi kendini temizleyen sistemi ve koku kontrol teknolojisiyle fuarın sürprizlerinden biri oldu.

Range markası, yüksek motor gücüne sahip dikey süpürgeleri, koltuk ve halı temizleme makineleri ve buharlı temizlik çözümleriyle çevre dostu ve hijyenik ürün gamını sergilerken; Kaave Roastery, farklı kavurma teknikleriyle hazırladığı espresso, single origin, filtre ve Türk kahvesi çeşitleriyle ziyaretçilere özel bir kahve deneyimi yaşattı.

Saruhan Holding yetkilileri, fuar boyunca yeni ürünlerin kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve yaşam alanlarına konfor katmaya odaklandığını belirterek, inovasyon ve tasarım yatırımlarını artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı.