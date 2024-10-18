Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden 51 yaşındaki ünlü oyuncu Vural Çelik'in acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Güven paylaşımında, "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini yer verdi. Türk televizyon ve tiyatro dünyasına önemli katkılarda bulunan Çelik'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Kısa süre önce yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarına dikkat çeken Çelik, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim, şimdiye kadar yatım, katım, villam olurdu. Bu halde bile espri yapmaya çalışıyorum" dedi.

