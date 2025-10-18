Avrupa Ekonomisi Baskı Altında

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam eden etkileri, ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri, Çin ile yoğunlaşan rekabet ve teknolojideki hızlı dönüşüm, Avrupalı şirketleri zor kararlar almaya itiyor. İş gücü maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmak isteyen çok sayıda şirket, işe alımları dondurmanın yanı sıra personel sayısını da düşürmeye başladı.

Nestle'den 16 Bin Kişilik İşten Çıkarma Hamlesi

İsviçre merkezli gıda devi Nestle, maliyet azaltma planı kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde 16 bin çalışanını işten çıkaracak. Bu sayının 12 bini beyaz yakalı personelden, 4 bini ise imalat ve tedarik zinciri birimlerinden olacak.

Almanya'da Otomotiv Krizi Derinleşiyor

Almanya'daki otomobil üreticileri ve tedarikçileri, iş gücünü azaltan kararlarla gündemde. EY’nin araştırmasına göre, son bir yılda Alman otomobil sektöründe 51 bin 500 kişi işini kaybetti.

Bazı önemli işten çıkarma kararları şöyle:

Bosch , 2030’a kadar 13 bin kişiyi işten çıkaracak.

Daimler Truck , Almanya'da 5 bin, ABD ve Meksika'da 2 bin çalışanıyla yollarını ayıracak.

Volkswagen Grubu , Almanya’da 7 bin kişilik küçülmeye gitti.

Porsche , 3 bin 900 kişiyi işten çıkaracak, ek çıkarmalar için sendikalarla müzakere başlattı.

Continental , 2026 sonuna kadar 3 bin Ar-Ge personelini işten çıkaracak.

Webasto, bu yıl Almanya'da 300 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Bankacılık Sektörü Dijitalleşme ve Maliyet Baskısıyla Sarsılıyor

Bankalar da artan dijitalleşme ve azalan kârlılık nedeniyle iş gücünde ciddi kesintilere gidiyor:

Commerzbank , 2028’e kadar 3.900 kişiyi işten çıkaracak.

Deutsche Bank , bu yıl 2 bin kişiyi işten çıkaracak.

HSBC , Fransa'da 348 çalışanı ile yollarını ayıracak.

Lloyds, İngiltere genelinde 1600 kişiyi işten çıkaracak.

Enerji ve Mühendislik Sektöründe de Kesintiler Sürüyor

Siemens , 2027’ye kadar 6 binden fazla kişiyi işten çıkaracak.

ThyssenKrupp , otomotiv bölümünde 1.800 kişiyi işten çıkaracak.

OMV , küresel çapta 2 bin kişiyi işten çıkaracak.

Uniper , 400 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Orsted, 2 bin kişilik kesinti planlıyor.

Perakende ve Lüks Tüketim de Etkileniyor

Avrupa'nın büyük perakende zincirleri ve markaları da küçülmeye gidiyor:

Auchan , İspanya’da 710 kişiyi işten çıkaracak, 25 mağaza kapanacak.

Puma , dünya çapında 500 kişiyi işten çıkaracak.

Tesco , 400 kişiyi işten çıkaracak.

Sainsbury's , 3 binden fazla kişiyi işten çıkaracak.

Burberry, 1700 kişiyi işten çıkaracak.

Teknoloji ve Diğer Sektörlerde Son Durum

Novo Nordisk , Danimarka merkezli olarak 9 bin kişiyi işten çıkaracak.

Just Eat Takeaway , 2 bin kişilik küçülme planlıyor.

DHL , 8 bin kişiyi işten çıkaracak.

BioNTech , 1350 kişiye kadar personel kesintisi yapacak.

Neste (Finlandiya), 600 kişiyi işten çıkaracak.

Tele2 , 600 kişiyi işten çıkarıyor.

UPM , 462 kişiyi işten çıkaracak.

Lufthansa, 2030’a kadar 4 bin idari personelini işten çıkaracak.

Avrupa İş Gücü İçin Zor Bir Dönem Başlıyor

Avrupa’nın en büyük şirketlerinin art arda işten çıkarma kararları alması, kıtanın ekonomik geleceği hakkında ciddi soru işaretleri yaratıyor. Yapay zekâ ve otomasyonun hızla yayılması, istihdamın geleceğini şekillendiren başlıca faktörlerden biri olurken, mevcut tablo özellikle mavi yakalı ve orta düzey çalışanlar için risk oluşturuyor.

Ekonomik toparlanmanın yavaş seyretmesi ve küresel ticaretteki belirsizlikler göz önüne alındığında, Avrupa iş piyasasının önümüzdeki dönemde daha fazla küçülmeyle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.