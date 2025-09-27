AB üyesi Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Macaristan ve Slovakya’nın Savunma Bakanları, Avrupa hava sahasını tehdit eden İHA faaliyetlerini ele almak üzere çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, bu hafta şüpheli İHA faaliyetleri nedeniyle güvenlik krizinin yaşandığı Danimarka’yı temsilen AB Dönem Başkanı Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de katıldı.

AB Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “AB üyesi cephe hattındaki ülkeler, NATO ile koordineli olarak Rusya kaynaklı artan tehditlere karşı ortak bir yanıt oluşturma kararlılıklarını ortaya koydu. ‘Doğu Kanadı Gözetimi’ projesi tüm Avrupa’nın güvenliği için hayati öneme sahip olacak” dedi.

Kubilius, projenin merkezinde bir “İHA duvarı” bulunduğunu ve partner ülkeler ile Ukrayna’nın tecrübelerinin, sistemin tasarımında yol gösterici olduğunu belirtti. Ayrıca projenin hızlı hayata geçirilmesi için siyasi, teknik ve mali adımların derhal atılacağını vurguladı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise, Rusya’nın oluşturduğu tehdidin ciddi olduğunu belirterek, “Buna radikal bir şekilde karşılık vermeliyiz” dedi. Kosiniak-Kamysz, tüm AB ülkelerini projeye dahil olmaya çağırdı ve İHA’ların kara dışında denizden de fırlatılabileceğine dikkat çekti.

Toplantının ardından Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal, Avrupalı bakanlara Ukrayna’nın savaş deneyimlerini paylaşarak İHA tehdidi konusunda bilgi verdi.

Projeye ilişkin tartışmaların 1 Ekim’de Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenecek gayriresmi AB Konseyi Toplantısı’nda da ele alınması bekleniyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de daha önce yaptığı açıklamada, “Baltık’taki dostlarımızın çağrısına kulak vererek bir İHA duvarı inşa etmemiz gerekiyor” demişti.

Geçtiğimiz aylarda Rusya’ya ait birçok İHA’nın Polonya hava sahasını ihlal etmesi NATO savaş uçaklarının müdahalesine yol açmış, AB üyesi ülkeler Rusya’nın ihlallerini sert bir dille kınamıştı. Ayrıca, Danimarka’daki şüpheli İHA faaliyetleri ülkede güvenlik krizine ve havalimanlarının geçici olarak kapatılmasına neden olmuştu.