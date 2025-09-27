Dünyanın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en fazla sayıda silahlı çatışmayla karşı karşıya olduğunu belirten Miçotakis, “Eğer harekete geçmezsek gelecekte bizi daha fazla şiddet ve istikrarsızlık bekliyor. En acil müdahale edilmesi gereken yer Gazze Şeridi” dedi.

Gazze’de yaşanan sivil kayıplara dikkat çeken Miçotakis, “Hiçbir askeri hedef, binlerce çocuğun ölümünü ve bir milyondan fazla Filistinlinin zorla yerinden edilmesini haklı çıkaramaz” ifadelerini kullandı.

Atina ile Tel Aviv’in stratejik ortak olduğunu ancak bunun gerçekleri dile getirmesine engel olmadığını söyleyen Miçotakis, “İsrailli dostlarıma sesleniyorum: İki devletli çözümü imkânsız hale getiren adımlarda ısrar ederseniz, geriye kalan müttefiklerinizi de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu adımlar, İsrail’in kendi menfaatlerine zarar veriyor ve uluslararası desteği aşındırıyor” diye konuştu.

Batı Şeria’daki İsrail faaliyetlerinin “geri döndürülemez sonuçlar” doğurma tehlikesine işaret eden Miçotakis, önceliğin Gazze’ye geniş kapsamlı ve sürekli insani yardım ulaştırılması ve gereksiz can kayıplarının durdurulması olduğunu vurguladı.

Ukrayna’daki savaşa da değinen Miçotakis, ülkesinin Kiev yönetimine koşulsuz destek verdiğini belirtti ve “Gerçek bir barış süreci derhal ateşkes olmadan başlayamaz. Ukrayna masada olmadan hiçbir barış formülü kabul edilemez. ABD Başkanı Donald Trump’ın barış çabalarını takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.