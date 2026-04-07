İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen zirve; akademisyenleri, üniversite yöneticilerini, girişimcileri ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturdu.

Avrupa, Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere çok sayıda bölgeden katılımın sağlandığı organizasyon, Avrasya Üniversiteler Birliği çatısı altında gerçekleştiriliyor. Üç gün sürecek zirvede, yükseköğretimin dönüşümü, yapay zeka, dijitalleşme, öğrenci beklentileri ve üniversitelerin gelecekteki rolü gibi başlıklar kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Aydın: “Bu platform aslında bir üniversite”

Zirve Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda etkinliğin kapsamını ve hedeflerini ayrıntılı şekilde anlattı. Aydın, dünyanın farklı bölgelerinden yüzlerce kurumun İstanbul’da buluştuğunu belirterek şunları söyledi:

“60'tan fazla ülkeden 350 civarında kurum katılıyor. Bu 3 gün boyunca yükseköğretimin hemen hemen bütün alanları değerli konuşmacılar tarafından masaya yatırılacak. Yapay zekadan dijitalleşmeye, insansız hava araçlarından yükseköğretimdeki yeni yaklaşımlara kadar çok geniş bir yelpazede tecrübe paylaşımları yapılacak.”

Bilginin çok hızlı değiştiğine dikkat çeken Aydın, üniversitelerin bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda olduğunu vurguladı:

“Dün doğru olan bugün yanlış olabiliyor, dünün yanlışı bugün doğruya dönüşebiliyor. Çünkü bilgi artık akşamdan sabaha değişiyor. Bu nedenle öğrenci ne bekliyor, sektör ne bekliyor; bunları sürekli yeniden değerlendirmek zorundayız.”

Zirvede yaklaşık 170 ayrı oturum, panel ve seminer gerçekleştirildiğini ifade eden Aydın, bu oturumların yükseköğretimin tüm alanlarına dokunduğunu belirtti:

“Bu 3 gün boyunca yaklaşık 170 ayrı oturumda yükseköğretimin her boyutu ele alınacak. Üniversiteler burada birbirleriyle iş birliği kuracak; öğrenci değişim programları, akademik iş birlikleri, ortak seminerler, ortak konferanslar, ortak yayınlar ve yaz okulları gibi birçok alanda temaslar sağlanacak.”

Etkinliğin klasik bir konferansın ötesinde olduğunu dile getiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında burası bir üniversite. Çünkü buraya gelen üniversiteler birbirleriyle etkileşime giriyor. Kim neyi nasıl yapıyor, hangi üniversite hangi alanda başarılı; bunları yerinde görme fırsatı buluyorlar. Hem kendi tecrübelerini artırıyorlar hem de başkalarına ışık tutuyorlar.”

Zirveye yaklaşık 2 bin ziyaretçinin katılmasının beklendiğini belirten Aydın, bölgesel gelişmelerin katılımı kısmen etkilediğini de söyledi:

“Yoğun bir katılım var ancak İran, Lübnan ve Filistin’deki savaş nedeniyle bazı ülkelerden katılım eksik kaldı. Körfez ülkelerinden, MENA bölgesinden, Endonezya ve Malezya’dan uçuş iptalleri nedeniyle gelemeyenler oldu. Buna rağmen oldukça başarılı ve yoğun bir organizasyon gerçekleşiyor.”

Türkiye’nin uluslararası konumuna da değinen Aydın, yükseköğretimde Türkiye’nin artık oyun kurucu aktörlerden biri olduğunu vurguladı:

“Bugün Türkiye; Balkanlar’dan Türk Cumhuriyetlerine, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada etkili bir ülke konumunda. Hangi alanda olursa olsun, eğer bir oyun kurulacaksa Türkiye artık bu oyunun kurucularından biri. Bugün burada da bunun somut örneklerini görüyoruz.”

YÖK Başkanı Erol Özvar: “Üniversiteler stratejik kurumlara dönüştü”

Zirvenin açılışında konuşan Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimin küresel ölçekte büyük bir dönüşümden geçtiğini belirterek üniversitelerin rolünün giderek genişlediğini ifade etti.

Özvar, dünya genelinde yükseköğrenci sayısının hızla arttığını belirterek, bu büyümenin sadece erişim değil kalite, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik açısından da yeni bir vizyon gerektirdiğini söyledi. Üniversitelerin artık yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını vurgulayan Özvar, bilgi üretimi, ekonomik kalkınma ve toplumsal dönüşümün merkezinde yer aldıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin bu dönüşüme aktif şekilde uyum sağladığını belirten Özvar, özellikle dijitalleşme, kalite odaklı yönetim ve uluslararasılaşma başlıklarında önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Uluslararası temsilcilerden iş birliği mesajı

Zirvede söz alan uluslararası akademik temsilciler de yükseköğretimde iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Oliver Günther, üniversitelerin küresel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirterek uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sumaira Rehman ise eğitimin artık sınırları aşan bir yapıya dönüştüğünü vurgulayarak, ekonomik sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşümün ancak ortak çalışmalarla aşılabileceğini söyledi.

Shawn Chen de yapay zekanın eğitim sistemini kökten değiştirdiğine dikkat çekerek, üniversitelerin geleneksel modellerle bu dönüşüme ayak uydurmakta zorlandığını dile getirdi.

Üniversiteler ve ekonomi arasındaki bağ güçleniyor

İş dünyasını temsilen zirvede yer alan Mustafa Gültepe, günümüz rekabetinin bilgi, teknoloji ve nitelikli insan kaynağı üzerinden şekillendiğini belirtti. Gültepe, üniversitelerin artık yalnızca diploma veren kurumlar değil; üretim, inovasyon ve ekonomik kalkınmanın merkezinde yer alan yapılar haline geldiğini ifade etti.

3 gün boyunca yoğun gündem

7-9 Nisan tarihleri arasında devam edecek zirvede;

Yapay zeka ve eğitim

Dijital dönüşüm

Uluslararası öğrenci hareketliliği

Girişimcilik ve inovasyon

Akademik iş birlikleri gibi başlıklarda yüzlerce oturum gerçekleştirilecek.

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, hem Türkiye’nin yükseköğretimdeki küresel rolünü güçlendirmeyi hem de üniversiteler arasında kalıcı iş birliklerinin kurulmasını hedefleyen en önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.