2023’te tamamlanması beklenen proje hâlâ bitmedi; bölge sakinleri mağduriyet yaşadıklarını söylüyor.

Proje Maliyeti Polemik Yarattı: “2,2 Milyar Lira İsraf Edildi” İddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Cumhuriyet’in 100. yılına armağan edilmek üzere hazırlanan anıt projesi, “kamu kaynaklarının israf edildiği” iddialarıyla yeniden gündemde.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Hıdırlıktepe’deki iki anıtsal kulenin güncel değerinin Sayıştay raporlarına göre 2,2 milyar liraya ulaştığını ileri sürdü. Gökçek, “Bu bütçeyle Ankara’da 20 alt–üst geçit yapılabilir, bin 900 kişilik yurt inşa edilebilir ya da 900 ihtiyaç sahibi aileye konut verilebilirdi” diyerek projeyi “boş yatırım” olarak nitelendirdi.

ABB: “2,2 Milyar Liralık İddia Gerçeği Yansıtmıyor”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise iddiaları reddederek resmi açıklama yaptı.

ABB, anıtın “Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” sonuçlarına göre belirlendiğini, jüri tarafından seçildiğini ve kentsel dönüşüm kapsamında planlanan büyük ölçekli bir projenin parçası olduğunu duyurdu.

Belediyeye göre:

2,2 milyar TL , yalnızca iki anıt kulesinin değil, bölgenin tamamını kapsayan üst ölçekli kentsel dönüşüm protokolünün toplam bedeli.

Anıtlar ve çevre düzenlemesinin gerçek maliyeti ise 181 milyon TL.

Bölge Sakinleri Tepkili: “Milyarlar Gömüldü ama Proje Yarıda Kaldı”

Hıdırlıktepe esnafı ve vatandaşlar, projenin ilerlememesinden şikâyetçi.

Esnaf Muhittin Çelik, projenin Mansur Yavaş döneminde başlatıldığını belirterek şu sözleri kullandı:

“Kaç daire parası buraya gömüldü ama öylece kaldı. Bir yıldan fazla süredir yol kapalı, kimse ne olduğu bilmiyor.”

Bir başka vatandaş Azad Bayram ise kentsel dönüşüm sürecinde hak kaybı yaşadığını söyleyerek:

“Tapulu evimiz var ama hakkımızı vermediler. ’Ev vereceğiz’ dediler, kira yardımı vermiyorlar. Evimi zorla yıkmaya geldiler. Burada birçok insan mağdur edildi.” dedi.

Bazı Vatandaşlar Umutlu: “Tamamlandığında Ankara’nın Yeni Cazibe Merkezi Olur”

Bölgede yaşayan bazı kişiler ise projenin uzun soluklu olduğunu, tamamlandığında Ankara’ya değer katacağını savunuyor.

Tekin Var, geçmişte bölgenin gecekondularla dolu olduğunu hatırlatarak:

“Bu büyük bir dönüşüm projesi. Anıt tamamlandığında Ankara için muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Sürece fırsat vermek gerek.” ifadelerini kullandı.

Proje Ne Zaman Bitecek?

Hıdırlıktepe’deki çalışmalar devam etse de projenin tamamlanma takvimiyle ilgili resmi bir tarih paylaşılmadı.

Hem maliyet tartışmaları hem hak sahiplerinin sorunları nedeniyle süreç uzarken, bölge hem fiziki hem de siyasi anlamda Ankara’nın gündeminden düşmüyor.