AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Hıdırlıktepe 100. Yıl Şükran Anıtı projesi kapsamında dikilen iki kuleye güncel değeriyle 2 milyar 200 milyon TL harcandığını açıkladı. Gökçek, Beyaz TV’de yayınlanan Sürmanşet programında, Ankara’nın kaynaklarının nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi.

Gökçek, “Şimdi Ankara’da Hıdırlıktepe’de bir rekreasyon alanı yapım işi var. Bu projenin 2023 yılı değerine göre toplam maliyeti 1 milyar 642 milyon TL, bunun 1 milyar 70 milyon TL’lik kısmı ise kule inşaatı, direkler ve kamera sistemleri için harcanmış. Bugünün güncel fiyatıyla bu rakam 2 milyar 200 milyon TL’ye ulaşıyor” dedi.

Sayıştay raporuna göre, ABB iştiraki PORTAŞ üzerinden yürütülen projede ihalesiz iş süreçleri ve piyasa fiyatlarının üzerinde harcamalar dikkat çekiyor. Örneğin, C30 sınıfı hazır beton ve delgi makinesi kiralama fiyatları piyasanın çok üzerinde alındı.

Gökçek, iki kule için harcanan miktarın, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu” kapsamında yapılacak ihale yöntemleri dışında kullanıldığını vurguladı. “Bugün Ankaralıların cebinden çıkan parayla yapılan iki direğin her biri 1 milyar 100 milyon TL’ye mal oldu. Projenin adı ‘100. Yıl Şükran Anıtı’. Anıtkabir’e bakacak şekilde konumlandırılmış ama bu maliyetin Ankaralılara yükü oldukça yüksek” dedi.

Hıdırlıktepe Anıtı projesi, yüksek maliyetler ve ihalesiz iş süreçleriyle kamuoyunda tartışma yaratırken, Sayıştay raporu ile Osman Gökçek’in açıklamaları konuyu daha da görünür kıldı.