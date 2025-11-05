Engineering News Record (ENR) dergisi tarafından açıklanan listede Türkiye’den yer alan firmalar, Ankara’da düzenlenen buluşmada sektördeki başarılarını değerlendirdi.

Etkinliğe Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren katıldı.

Ankara, inşaat ve gayrimenkulde ikinci sırada

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, konuşmasında Ankara’nın inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde şehrimiz yüksek bir potansiyele sahip. Ankara, inşaat sektörü hasılasında yüzde 10,3, gayrimenkul faaliyetlerinde ise yüzde 7,8 payla ülke genelinde ikinci sırada bulunuyor.”

Ağar, Türkiye’nin 1972 yılında başlayan yurt dışı müteahhitlik yolculuğunun bugün 137 ülkede 12 bin 674 projeyle 546,8 milyar dolar değere ulaştığını vurgulayarak sektörün büyümeye devam ettiğini ifade etti.

“Ankara, insan kaynağıyla büyük potansiyele sahip”

Ankara Valisi Vasip Şahin de konuşmasında Türkiye’nin hedeflerine müteahhitlerin katkısıyla ulaşacağını belirterek,

“Ülkemiz sizlerin sayesinde hedeflediğimiz seviyelere ulaşacaktır. Ankara, eğitim kenti olmasının sağladığı insan kaynağıyla sizler için önemli bir potansiyele sahip.” dedi.

45 Türk firma listede yer aldı

ATO Başkanı Gürsel Baran, bu yıl ENR listesinde 45 Türk firmasının yer aldığını açıkladı.

“Çin'den sonra ikinciyiz. Bu tablo sadece müteahhitlik başarısı değil, Türk mühendisliğinin ve yönetim kabiliyetinin de bir göstergesi. 45 firmadan 22’sinin merkezi Ankara’da. Bu da başkentimizin üretim ve mühendislikteki gücünü ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışı projeler ihracata doğrudan katkı sağlıyor”

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirterek,

“Ne kadar fazla iş üstlenirsek, o oranda ihracatımız da artıyor.” dedi.

Türk müteahhitlik sektörü dünya çapında yükselişini sürdürüyor

Türk firmalarının küresel müteahhitlik pazarında elde ettiği başarı, Türkiye’nin mühendislik, tasarım ve proje yönetimi kabiliyetinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Ankara’da düzenlenen bu buluşma, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.