Yeni tarifeyle birlikte tam bilet ücreti 26 liradan 35 liraya yükseltildi. Karar, Aralık ayı üçüncü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edildi.
Meclis oturumunda komisyon raporları değerlendirilerek ulaşıma ilişkin yeni ücret düzenlemesi gündeme alındı. Oylama sonucunda kabul edilen zam kararının, başkentteki otobüs taşımacılığında 2026 yılı tarifesi olarak uygulanacağı bildirildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte Ankara’da toplu taşıma kullanıcılarının 2026 yılı boyunca EGO otobüslerinde tam bilet için 35 TL ödeyeceği belirtildi.