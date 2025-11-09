İlk Yarıda Kocaelispor Baskısı

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. 3. dakikada Tayfur Bingöl’ün kafa vuruşu az farkla auta giderken, 14. dakikada yine Tayfur’un şutunu Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır son anda çıkardı. 45. dakikada sahneye çıkan Daniel Agyei, bireysel yeteneğini konuşturarak ceza sahasında rakiplerini geçti ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Galatasaray Fırsatları Değerlendiremedi

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, aradığı golü bulamadı. 49. dakikada Osimhen’in yakın mesafeden vuruşunu kaleci Jovanovic mükemmel bir refleksle kornere gönderdi. 66. dakikada Barış Alper’in şutunda ise Tarkan Serbest topu çizgiden çıkardı.

dakikada Osimhen’in attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilince, sarı-kırmızılıların umutları suya düştü.

Kocaelispor’dan Tarihi Galibiyet

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, güçlü rakibi karşısında disiplinli oyunu ve savunmadaki direnciyle dikkat çekti. Bu sonuçla Kocaelispor, ligde önemli bir galibiyet alırken; Okan Buruk’un öğrencileri bu sezon ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Maçın Detayları

Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakem: Çağdaş Altay

Gol: Agyei (45. dk.)

Sarı Kartlar: Dijksteel, Smolcic (Kocaelispor), Osimhen (Galatasaray)

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Tarkan, Keita, Linetty, Tayfur Bingöl, Agyei, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Barış Alper, Osimhen, Icardi

Teknik Direktör: Okan Buruk