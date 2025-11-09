Açılış Konuşmacıları arasında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ın yer aldığı zirvede, UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin Türkiye lojistik sektörünün 200 milyar dolar pazar büyüklüğü hedeflediğini belirtti.

200 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 78 milyar dolar hizmet ihracatı hedefiyle hareket eden Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşu Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD), Turkish Cargo ana sponsorluğunda düzenlediği Türkiye Logistics Summit, 7 Kasım 2025 tarihinde Swissotel the Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye'yi, küresel lojistikte bir merkez haline getirmek için sektördeki dönüşümü hızlandırmak hedefiyle düzenlenen Türkiye Logistics Summit 2025 kamu yöneticilerini, sektörün önde gelen kuruluşlarını, sektör profesyonellerini, iş dünyası temsilcilerini, teknoloji firmalarını, akademisyenleri ve medya mensuplarını bir araya getirdi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Durmuş Ünüvar ve Osman Boyraz'ın katılımlarıyla gerçekleşen Türkiye Logistics Summit 2025'in açılış konuşmalarını UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türk Hava Yolları Kargo Pazarlama Başkanı Selçuk Gençaslan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TİM Lojistik Kurulu Başkanı Başaran Bayrak, FIATA Başkanlık Divanı Üyesi Turgut Erkeskin ve FIATA Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Onur Üyesi Ivan Petrov gerçekleştirdi. ICAO Başkanı Carlos Salazar da etkinliğe bir video mesaj gönderdi.

Türkiye Hizmet İhracatının 3’te Biri Lojistik Sektöründen Geliyor

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, dış ticaret hacmi 606 milyar dolar düzeyine ulaşan Türkiye’nin hizmet ihracatının da 117 milyar dolara ulaştığını ve lojistik sektörünün, yaklaşık 41 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu rakamın yüzde 35’ini sağladığını ifade etti ve şunları söyledi: “Her 3 dolarlık hizmet ihracatının bir dolarını sağlayan lojistiği, ekonominin stratejik omurgası olarak görüyoruz. Türkiye'miz, 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye, 1,5 milyar insana, 55 trilyon dolarlık gayri safi hasıla üreten bir pazara erişim sağlayan bir konuma sahip. Hedefimiz bu konumu akıllı, dijital, çevreci, sürdürülebilir, dirençli teknolojilerle ve ulaştırma altyapısıyla bölgesel ve küresel bir lojistik merkezi haline getirmektir. Lojistik performans indeksini yukarı çekmeyi hedefliyoruz. Lojistikte 0 gecikme, 0 evrak, 0 israf hedefiyle hareket ediyoruz. Son 23 yılda 300 milyar dolar toplam büyüklüğe ulaşan alt yapı yatırımlarımızın ve mega projelerin yanı sıra, dünyada önemi giderek artan Orta Koridor ve Kalkınma Yolu için paydaş ülkelerle master plan çalışmaları ile tek koridor yönetimi yönünde adımlar atıyoruz. Uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyoruz; ulusal çıkarlarımız yönünde politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji dönüşümüne önemle eğiliyoruz. Yapay zeka destekli rotalama sistemlerinden otonom araçlara kadar lojistik süreçler yeniden şekilleniyor. Biz de bakanlık olarak e-Devlet, UETDS sistemleri, dijital geçiş belgeleri, e-CMR ve akıllı ulaşım sistemleri gibi uygulamalarla dijitalleşmeyi hızla yaygınlaştırıyoruz. Günümüzde her bir yükün, gidilen her bir kilometrenin bir karbon ayak izi var. Sürdürülebilirlik konusuna ciddiyetle eğiliyoruz ve bunun yanı sıra rekabet gücümüzü artıracak finansal destek sistemleri konularına da odaklanıyoruz.”

Lojistik Kavramı, “Gelecekle” Doğrudan İlişkili

Konuşmasında ticaret ve taşımacılık faaliyetleri üzerine geçmişten geleceğe uzanan bir perspektif sunan UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, bu faaliyetlerin ekonomik gelişim, kalkınma ve kültürler arası ilişkiler üzerindeki etkisine vurgu yaptı ve “Bu etki, çağlar boyunca geleceği şekillendiren bir güç olmuş. Lojistik kavramı, “gelecek” kelimesi ile doğrudan ilişkili. Dünyamızda ekonomik ve sosyal dengelerin dinamik bir değişim gösterdiği günümüzde, lojistiğin geleceği de dijital dönüşüm, yapay zeka destekli lojistik çözümleri, yeşil ve sürdürülebilir lojistik uygulamaları, tedarik zinciri güvenliği kavramlarıyla şekilleniyor. Uluslararası ticaretin yeni trendleri doğrultusunda lojistiğin ve lojistikçinin rolü de değişiyor. Lojistiğin Geleceğine Öncülük sloganıyla düzenlediğimiz Türkiye Logistics Summit, sektördeki dönüşümü hızlandırmayı, küresel lojistik ağlarını daha verimli hale getirmeyi ve Türkiye'mizi bir lojistik merkeze dönüştürmeyi hedefliyor. Bugün lojistiğin geleceği üzerine konuşacağız” dedi.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın, Türkiye lojistik ve taşımacılık sektörü hizmet ihracatı için 2028 yılında 78 milyar dolar hedef belirlediğini belirten Bilgehan Engin, bu hedef perspektifinde UTİKAD olarak 200 milyar dolar pazar büyüklüğü hedeflendiklerini de sözlerine ekledi. Sektör, hali hazırda yaklaşık 110 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip bulunuyor.

“Hedefimiz 2033’te Dünyanın En Büyük Kargo Markası Olmak’’

Türk Hava Yolları Kargo Pazarlama Başkanı Selçuk Gençaslan ise, zirvede yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Türk Hava Yolları, 2023 yılında açıkladığı 10 yıllık stratejik hedefi doğrultusunda, 2033 yılında 800 uçaklık bir filoya ulaşmayı hedefliyor. Yine 2033 yılında Turkish Cargo’nun, dünya çapında en büyük hava kargo markası olmasını hedefliyoruz. Yenilikçi ürünlerimiz ve hizmet kalitemizle ilaç sektöründe yüzde 8 pay ile en çok tercih edilen hava kargo markasıyız. Yenilikçi ürünlerimizi farklı sektörlere de uyarlayarak, bu başarıyı farklı sektörlerde de yakalamayı hedefliyoruz.

İstanbul Havalimanı’ndaki SmartIST tesisimizin ikinci fazıyla birlikte, tek çatı altında gerek elleçleme kapasitesi gerekse yapay zeka destekli görüntü işlemeli otonom sistemler gibi eşsiz teknolojik altyapıyla dünyada lider olacağız. Bunun yanı sıra, teknokentlerin teknokenti olarak girişimcilik ekosistemine büyük katkılar sağlayacak Terminal İstanbul Projesi’nde, ana temalardan birinin lojistik olmasını ve ülkemizden globale yayılacak çözüm ortaklarının gelişimini öngörüyoruz” dedi.

Turkish Cargo’nun destekleriyle düzenlenen Türkiye Logistics Summit, lojistik sektörü küresel ajandasında stratejik iş birlikleri için en prestijli ve önemli platformlardan biri olarak yer alıyor. Lojistik sektörünün ulusal ve uluslararası liderlerini, uzmanlarını ve karar vericilerini buluşturan etkinlik; iş dünyası, teknoloji geliştiriciler ve akademisyenleri aynı çatı altında toplayarak sektördeki dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor.

Karbon nötr etkinlik olarak düzenlen Türkiye Logistics Summit 2025 kapsamında “Yeşil ve Sürdürülebilir Lojistik”, “İntermodal Taşımacılıkta Demiryolları ve Orta Koridor’un Stratejik Rolü”, “E-Ticaretin Lojistik Dinamikleri” ve “Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm ile Akıllı Lojistik” başlıklarıyla dört panel gerçekleştirildi. “İlham Veren Kadın Liderler” ve “Tedarik Zincirine Yön Veren Liderler” başlıklı iki özel oturumun da düzenlendiği Türkiye Logistics Summit 2025, Dünyanın İlk Engelli Kadın Pilotu, Klinik Psikolog Kübra Denizci Keskin’in ve İktisat Uzmanı Yazar Mahfi Eğilmez’in Keynote konuşmalarıyla tüm katılımcılarına zengin bir içerik sundu.