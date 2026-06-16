Toplam büyüklüğü 780 milyon avro olan anlaşma, şirketin gelecek dönem iş hacmine önemli katkı sağlayacak.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780.000.000 Avro olan sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek.

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An agreement regarding the… pic.twitter.com/sFY6MV3dre — ASELSAN (@aselsan) June 16, 2026

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek. Anlaşma, Türkiye'nin katmanlı hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik projeler arasında yer alıyor.

Projeye ilişkin teslimatların 2028-2032 yılları arasında tamamlanması planlanıyor. Uzun vadeli teslimat takvimi, ASELSAN’ın önümüzdeki yıllardaki gelir görünümünü destekleyen önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Son yıllarda yurt içi ve yurt dışındaki savunma projelerinde dikkat çeken başarılara imza atan ASELSAN, yeni sözleşmeyle birlikte savunma elektroniği ve hava savunma teknolojilerindeki konumunu daha da güçlendirmiş oldu.

Uzmanlar, söz konusu anlaşmanın hem şirketin sipariş bakiyesine hem de Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hedeflerine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Hava savunma sistemlerine yönelik yatırımların artması, ASELSAN’ın bu alandaki teknolojik yetkinliklerini ön plana çıkaran stratejik projelerin devam edeceğine işaret ediyor.