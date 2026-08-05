Sektör temsilcileri, günümüzde bir gelinliği satın almak isteyenlerin ortalama 55-60 bin TL'yi gözden çıkarması gerektiğini belirtiyor. Buna karşılık aynı gelinliklerin 25-30 bin TL arasında kiralanabildiği, kampanyalı seçeneklerde ise fiyatların 15 bin TL'den başlayarak 30 bin TL'ye kadar değiştiği ifade ediliyor. Bazı kampanyalarda gelinliğin yanı sıra bindallı ve duvak gibi ürünler de pakete dahil ediliyor.

Artan maliyetler nedeniyle birçok çift, tek gün kullanılacak ürünleri satın almak yerine daha ekonomik olan kiralama yöntemini tercih ediyor. Bu eğilimin, özellikle düğün bütçesini kontrol altında tutmak isteyen çiftler arasında giderek yaygınlaştığı belirtiliyor.

Öte yandan sektörde kiralama modelinin yalnızca gelinliklerle sınırlı kalmayacağı değerlendiriliyor. Kına gecesi organizasyonlarında kullanılan ürünler için de tüketicilerden kiralama yönünde talepler geldiği ifade edilirken, bazı işletmeler yeni sezonda bu hizmeti sunmayı planlıyor.

Ancak sektör temsilcileri, gelinliklerin her kullanım sonrası profesyonel olarak temizlenebilmesine karşın kına organizasyonunda kullanılan aksesuar ve malzemelerde deformasyon riskinin daha yüksek olması nedeniyle bu alanda kiralama sisteminin uygulanmasının daha zor olduğuna dikkat çekiyor.