Artvinliler Hizmet Vakfı öncülüğünde, Artvin Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “İstanbul Kültür Turu” projesi, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenen etkinlikte, Artvinli lise öğrencileri İstanbul’un tarihî, kültürel ve akademik atmosferini keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Cumhuriyet Coşkusuyla Başlayan Kültür Yolculuğu

28 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında, Artvin’in merkez ve ilçelerinden gelen başarılı öğrenciler, İstanbul’un tarihî zenginliğini yerinde tanıdı. Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla başlayan kültür turunda gençler; tarih, bilim, doğa ve sanatı iç içe yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde “Başarının Sırrı” Buluşması

Programın en ilgi çekici durağı, öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi ziyareti oldu. Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından birini gezen öğrenciler, kampüs atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretin onur konuğu olan 2024 Türkiye Sözel Birincisi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Fatih Emre Düzcan, “Başarının Sırrı” başlıklı konuşmasında kendi hikayesini paylaşarak öğrencilere ilham verdi.

Düzcan, “Başarı sadece bilgiyle değil; istikrar, sabır ve inançla gelir. Hayal kurmaktan korkmayın, çünkü büyük başarılar küçük hayallerden doğar.” sözleriyle gençlere seslendi.

İstanbul’un Tarihine Yolculuk

Öğrenciler, tur boyunca Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı ve Dolmabahçe Sarayı gibi İstanbul’un simge mekânlarını gezdi.

Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Dijital Deneyim Müzesi ziyaretlerinde ise tarihî olayları interaktif biçimde deneyimlediler.

Ayrıca öğrenciler, Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. tesislerinde üretim süreçlerini gözlemleyerek sanayi ve teknoloji alanlarında bilgi edindi. Akşam saatlerinde ise Turnatur Gemisi ile Boğaz turuna katılarak İstanbul’un büyüleyici manzarasını doyasıya izlediler.

Sanat, Doğa ve İlham Dolu Anlar

Programın beşinci gününde öğrenciler, tarihi Büyük Kulüp’te kahvaltı yaparak güne başladı. Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Orman, öğrencilere kendi el emeğiyle hazırladığı seramik hediyeleri takdim etti.

Ardından grup, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni ziyaret etti. TEMA Vakfı Kurucusu merhum A. Nihat Gökyiğit’in eşi adına kurulan bahçede, Vahide Gökyiğit Gigin ve Turgut Gökyiğit gençleri ağırladı.

Doğayı koruma ve sürdürülebilirlik üzerine verilen kısa eğitim, öğrencilerde çevre bilincini güçlendirdi.

Artvinli iş insanı İsmet Acar da öğrencilere kapılarını açarak tecrübelerini paylaştı ve imzalı kitaplar hediye etti.

Artvinliler Hizmet Vakfı’nda Kapanış Töreni

Kültür turunun son gününde, Artvinliler Hizmet Vakfı merkezinde kapanış programı düzenlendi.

Prof. Dr. Bülent Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu “Artvin” konulu bir sunum yaptı.

“Doğaya Can Verenler – Artvin’in Öncü Kadınları” belgeselinin ilk gösterimi büyük ilgi gördü. Programın sürpriz konuğu ise Hababam Sınıfı oyuncularından Bülent Onaran oldu. Onaran, efsane kadroyla yaşadığı unutulmaz anıları paylaşarak öğrencilerden yoğun alkış aldı.

“Gençlerimizin Geleceğe Umutla Bakmasını İstiyoruz”

Artvinliler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı, İstanbul Kültür Turu’nun hedefini şu sözlerle anlattı:

“Gençlerimizin yalnızca akademik değil, kültürel ve insani gelişimlerine de katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu proje, öğrencilerimizin geleceğe daha umutla bakmasını sağladı. Tarih bilincini güçlendiren, kültürel farkındalığı artıran bu tür programları sürdüreceğiz.”