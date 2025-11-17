Çoruh Vadisi’nin eşsiz mikroklimasında yetişen zeytinler, hem Türkiye’nin farklı bölgelerinden yoğun ilgi görüyor hem de sofralık ve yağlık olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 880 dekarlık alanda yer alan 25 bin zeytin ağacının boyları 8 ila 12 metre arasında değişiyor. Üreticiler, yüksek ağaçlardan zeytin toplamak için merdiven kullanıyor, topladıkları ürünleri özenle sınıflandırıyor.

“Zeytinlerimizi çocuklarımız gibi büyütüyoruz”

Zeytin üreticisi Mehmet Boztepe (69), "Babalarımızdan ve dedelerimizden devraldığımız bu üretimi sürdürüyoruz. Suni gübre kullanıyoruz, ağaçlarımızı düzenli suluyoruz. Zeytinleri dalından tek tek topluyoruz, böylece yumuşamıyor. Suyumuz dağdan geliyor ve sulamayı belirli aralıklarla yapıyoruz" dedi.

95 yaşındaki Abdullah Toraman ise hasada katılan en yaşlı üreticilerden biri. Toraman, "Zeytin ağaçlarımızın en yaşlısı 100 yaşında olabilir. Çocukken eşeklerle köyden gelerek zeytin toplardık. Ağaç merdivenlerimizi kendimiz yapardık. Şimdiki merdivenlerden daha sağlamlardı" ifadelerini kullandı.

Eşsiz lezzet ve coğrafi işaret için adım atıldı

Üreticilerden Aziz Yılmaz, Butko Zeytini’nin özelliklerini şöyle aktardı: "Zeytinleri sofralık, yağlık ve beyaz olmak üzere üçe ayırıyoruz. Asit oranı çok düşük olduğu için lezzet ödülü kazandı. Kabukları ince ve bir haftada tatlanıyor. Ağaçlarımıza çocuklarımıza baktığımız gibi bakıyoruz."

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yetişen ve uluslararası tanınırlık kazanan Butko Zeytini için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı. Artvin Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalarla ürünün marka değerinin güçlendirilmesi ve bölgenin ekonomik ve kültürel değerinin korunması hedefleniyor.

Butko Zeytini, sadece lezzetiyle değil, asırlık ağaçları ve geleneksel üretim yöntemleriyle de Türkiye’nin tarımsal mirası arasında özel bir yere sahip.