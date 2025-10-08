Türk Devletleri Teşkilatı’nda stratejik iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın artık yalnızca kültürel bir birlik değil, stratejik bir dayanışma platformu hâline geldiğini belirtti. Dünyadaki gerilimlerin üye ülkeleri de yakından etkilediğini ifade eden Erdoğan, istihbarat, sınır güvenliği ve siber alanlarda çok boyutlu iş birliğinin sürdüğünü söyledi.

Filistin ve Gazze gündemi

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde Gazze ve Filistin’de kalıcı barışın yollarını ele aldıklarını anlattı. Türkiye’nin hem ABD’yi hem de Hamas’ı çözüm sürecine ikna etme çabalarını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, Hamas’ın müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Gazze’de yaşanan insani krizin boyutlarına da değinen Erdoğan, “Gazze adeta kıyametin ön yüzü oldu. 67 bin şehit, 169 binden fazla yaralı var. İnsanlık sessiz kaldı. İsrail’in saldırıları planlı bir soykırım niteliğinde ve uluslararası hukuku çiğniyor” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin diplomasi ve hukuk alanında süreci yakından takip ettiğini, Sumud Filosu ile aktivistlerin güvenli şekilde tahliye edildiğini hatırlattı.

Suriye ve bölgesel istikrar

Cumhurbaşkanı, Suriye’de SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin sahadaki gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için olmazsa olmazdır. Türk, Kürt ve Arap ittifakı bölgede ebedi barışın anahtarıdır” ifadelerini kullandı.

ABD ile savunma ve ekonomi ilişkileri

Trump ile yapılan görüşmede F-35 programı ve CAATSA yaptırımlarının gündeme geldiğini açıklayan Erdoğan, “Türkiye projede ortak, parasını ödemiş bir ülke. Bu konuların olumlu şekilde neticelenmesini bekliyoruz” dedi. Halk Bankası konusunun da görüşmelerde çözüme yaklaştığını aktardı.

Ekonomi mesajı

Erdoğan, Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde geldiğini kabul etmekle birlikte, “Kimse bu durumu Türkiye ekonomisine yönelik karamsarlığa dönüştürmesin. Programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçmişte başardık, bugün de başarırız. Türkiye ekonomisi güçlü temeller üzerinde yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal mesajlar

Çocuklar ve aileler konusunda da hassasiyetini paylaşan Cumhurbaşkanı, 18 yaş altı suçlarla mücadelede topyekûn yaklaşımın sürdüğünü söyledi. Anne hasretiyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, “Rabbim annesiz bir yaşamı kimseye vermesin. Annelerimizle birlikte olmayı nasip etsin” dedi.