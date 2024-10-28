Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgede biriken kar kalınlığını önemli ölçüde artırdı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücülerin dikkatli olmasını gerektirirken, jandarma ekipleri ve karayolları ekipleri güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.



Hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken, yardımlarına yine başka sürücüler yetişti. Zinciri olan araçlar ise zorlanmadan yoluna devam etti.



Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirerek sürücülerin tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının gün boyu süreceği tahmin edilirken, özellikle Ardanuç-Ardahan yolu gibi yüksek kesimlerde ulaşımın daha da zorlaşabileceği belirtiliyor.