Sarı, turuncu ve kırmızının en canlı tonlarına bürünen ormanlar, gölün durgun yüzeyinde yansıyarak ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Türkiye’nin en özel doğal alanlarından biri olarak kabul edilen Borçka Karagöl, bu mevsimde özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor. Yazın yemyeşil örtüsüyle cezbeden göl, sonbaharda ise bir yağlı boya tablosunu andıran görüntüsüyle hayran bırakıyor.

368 hektarlık alana yayılan ve Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili yolu üzerinde bulunan Karagöl, zengin bitki örtüsü, temiz havası ve sessiz doğasıyla yılın her döneminde ziyaretçilerine huzur dolu bir kaçış sunuyor.

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki göl çevresinde yürüyüş yapanlar, rengarenk yaprakların oluşturduğu doğa manzarasında unutulmaz anlar yaşıyor.

Ziyaretçilerden Onur Çelik, Karagöl’ün sonbaharda büyüleyici bir güzelliğe büründüğünü belirterek, “Karagöl renk cümbüşüyle çok güzel. İlkbaharda da gelmiştim ama bu mevsimdeki manzara bence görülmeye değer. Fotoğraf tutkunlarının mutlaka sonbaharda burayı görmesi gerekiyor” dedi.

Doğaseverler, hafta sonu kısa bir kaçamak ya da sakin bir yürüyüş için rotalarını Karagöl’e çeviriyor. Sessizliği, kuş sesleri ve doğanın rengarenk armonisiyle Karagöl, sonbaharın en güzel halini keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.