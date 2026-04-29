Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, ücretsiz bilet uygulaması sınırlı kontenjanla geçerli olacak. Taraftarlar, işlemlerini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki Passo gişelerinden gerçekleştirebilecek.

Bilet tanımlamaları 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak.

Ahmet Nur Çebi'den, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Ahmet Nur Çebi'den, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Uygulamadan yararlanmak isteyen taraftarlarda bazı şartlar aranacak. Buna göre 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş, yani 18 yaşını doldurmamış kişiler kampanyadan faydalanabilecek. Ayrıca geçerli e-bilet süresine sahip olunması ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu olacak.

İşlem sırasında T.C. kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekirken, başvuruların yalnızca şahsen yapılacağı belirtildi.