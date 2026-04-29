Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, ücretsiz bilet uygulaması sınırlı kontenjanla geçerli olacak. Taraftarlar, işlemlerini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki Passo gişelerinden gerçekleştirebilecek.

Bilet tanımlamaları 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyen taraftarlarda bazı şartlar aranacak. Buna göre 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş, yani 18 yaşını doldurmamış kişiler kampanyadan faydalanabilecek. Ayrıca geçerli e-bilet süresine sahip olunması ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu olacak.

İşlem sırasında T.C. kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekirken, başvuruların yalnızca şahsen yapılacağı belirtildi.