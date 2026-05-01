Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü TBMM’deki grup toplantısının ardından yoğun kabul programı kapsamında çok sayıda vatandaşla bir araya geldi. Bu süreçte, partiye katılma talebinde bulunduğu ifade edilen Arif Kocabıyık’a da rozet takıldı.

Ancak daha sonra Kocabıyık’ın geçmişteki tutumları ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin edinilen bilgiler doğrultusunda durum yeniden değerlendirildi. CHP yönetimi, söz konusu içeriklerin partinin temel ilke ve değerleriyle örtüşmediğini belirtti.

Yapılan inceleme sonucunda, henüz resmi üyelik kaydı tamamlanmayan Kocabıyık’ın partiye katılım sürecinin durdurulduğu ve üyelik işlemlerinin iptal edildiği bildirildi.