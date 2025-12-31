Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. maddesi kapsamında belirlenen limitlerin, kulüplerin mali disiplinini korumayı amaçladığı vurgulandı.
Galatasaray Zirvede Yer Aldı
Açıklanan listede 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile Galatasaray, Süper Lig’de ara transfer döneminin en yüksek harcama limitine sahip kulüp oldu. Trabzonspor, 7 milyar 856 milyon 638 bin 973 TL ile ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL, Beşiktaş ise 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 TL’lik limit ile ilk dörtte kendine yer buldu.
2025-2026 Sezonu Ara Transfer Dönemi Harcama Limitleri
Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer dönemi için belirlenen harcama limitleri şu şekilde:
-
Galatasaray: 12.867.502.920 TL
-
Trabzonspor: 7.856.638.973 TL
-
Fenerbahçe: 6.222.490.850 TL
-
Beşiktaş: 5.830.441.031 TL
-
Başakşehir: 1.311.498.136 TL
-
Çaykur Rizespor: 1.681.565.046 TL
-
Konyaspor: 1.419.901.133 TL
-
Samsunspor: 1.158.349.910 TL
-
Kocaelispor: 1.077.536.000 TL
-
Göztepe: 1.024.722.968 TL
-
Gençlerbirliği: 967.005.265 TL
-
Kayserispor: 940.370.334 TL
-
Alanyaspor: 935.098.664 TL
-
Antalyaspor: 893.386.306 TL
-
Fatih Karagümrük: 855.315.497 TL
-
Kasımpaşa: 854.081.885 TL
-
Gaziantep FK: 712.535.047 TL
-
Eyüpspor: 546.610.657 TL
Transfer Stratejileri Limitlere Göre Şekillenecek
Belirlenen harcama limitleriyle birlikte Süper Lig ekiplerinin ara transfer dönemi stratejileri, bütçe dengesi ve mali sürdürülebilirlik çerçevesinde şekillenecek. Özellikle şampiyonluk ve Avrupa hedefi olan kulüplerin, limitler doğrultusunda daha kontrollü adımlar atması bekleniyor.