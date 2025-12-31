Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. maddesi kapsamında belirlenen limitlerin, kulüplerin mali disiplinini korumayı amaçladığı vurgulandı.

Galatasaray Zirvede Yer Aldı

Açıklanan listede 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile Galatasaray, Süper Lig’de ara transfer döneminin en yüksek harcama limitine sahip kulüp oldu. Trabzonspor, 7 milyar 856 milyon 638 bin 973 TL ile ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL, Beşiktaş ise 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 TL’lik limit ile ilk dörtte kendine yer buldu.

2025-2026 Sezonu Ara Transfer Dönemi Harcama Limitleri

Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer dönemi için belirlenen harcama limitleri şu şekilde:

Galatasaray: 12.867.502.920 TL

Trabzonspor: 7.856.638.973 TL

Fenerbahçe: 6.222.490.850 TL

Beşiktaş: 5.830.441.031 TL

Başakşehir: 1.311.498.136 TL

Çaykur Rizespor: 1.681.565.046 TL

Konyaspor: 1.419.901.133 TL

Samsunspor: 1.158.349.910 TL

Kocaelispor: 1.077.536.000 TL

Göztepe: 1.024.722.968 TL

Gençlerbirliği: 967.005.265 TL

Kayserispor: 940.370.334 TL

Alanyaspor: 935.098.664 TL

Antalyaspor: 893.386.306 TL

Fatih Karagümrük: 855.315.497 TL

Kasımpaşa: 854.081.885 TL

Gaziantep FK: 712.535.047 TL

Eyüpspor: 546.610.657 TL

Transfer Stratejileri Limitlere Göre Şekillenecek

Belirlenen harcama limitleriyle birlikte Süper Lig ekiplerinin ara transfer dönemi stratejileri, bütçe dengesi ve mali sürdürülebilirlik çerçevesinde şekillenecek. Özellikle şampiyonluk ve Avrupa hedefi olan kulüplerin, limitler doğrultusunda daha kontrollü adımlar atması bekleniyor.