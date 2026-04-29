Kooperatif yetkilileri, bu yıl analiz süreçlerinin uzaması nedeniyle gerçek ürünün piyasaya geç sunulduğunu, bunun da sahte bal satışlarını artırdığını belirtti.

2021 yılında coğrafi işaret tescili alan Anzer balı, hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görmeye devam ediyor. Ancak üretici temsilcilerine göre, “Anzer” adı kullanılarak satılan çok sayıda taklit ürün piyasada yer alıyor ve bu durum hem tüketiciyi hem de gerçek üreticiyi mağdur ediyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkilileri, 2025 ve 2026 sezonuna ait balın laboratuvar analiz süreçlerinin uzaması nedeniyle satışların geciktiğini, bu boşluğu fırsat bilen bazı satıcıların ise etik dışı şekilde piyasaya sahte ürün sürdüğünü ifade etti.

Kooperatif tarafından yapılan açıklamada, gerçek Anzer balının sıkı denetim ve analizlerden geçtiği, bu nedenle her üründe aynı güvenilirliğin sağlandığı vurgulandı. Yetkililer, tüketicilerin özellikle düşük fiyatlı ve kaynağı belirsiz ürünlere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Gerçek Anzer balı yalnızca yetkili üretici kanallarından temin edilmelidir” uyarısında bulundu.

Uzmanlar ise Anzer balının doğası gereği sınırlı miktarda üretildiğini, bu nedenle piyasada yaygın şekilde bulunmasının zaten mümkün olmadığını hatırlatarak, tüketicilerin coğrafi işaretli ürün ibaresini mutlaka kontrol etmesi gerektiğini ifade ediyor.