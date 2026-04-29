Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, elde edilen başarının sıkı mali disiplin, doğru yatırım stratejisi ve etkin finans yönetimi sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Aydın, zorlu ekonomik koşullara rağmen kârlılığın artırıldığını vurguladı.

Grubun konsolide net kârı 5 milyar liradan 18 milyar liraya yükselirken, faaliyet kârlılığında da önemli artış kaydedildi. Şirketin faaliyet kârı oranı yüzde 3’ten yüzde 7’ye çıkarken, vergi öncesi kârlılık yüzde 10 seviyesine ulaştı.

Tarım Kredi’nin 2025 boyunca çiftçiyi desteklemeye devam ettiğini ifade eden Aydın, don, kuraklık ve su sıkıntısı gibi olumsuz koşullara rağmen üreticinin yalnız bırakılmadığını söyledi. Kurumun uygun fiyatlı girdi temini ve ürün alım politikalarıyla üreticiyi koruduğu belirtildi.

Aydın, yaklaşık 1 milyon çiftçiye hizmet verdiklerini ve 40 farklı ürün grubunda 1 milyon ton alım gerçekleştirdiklerini, bunun karşılığında üreticilere yaklaşık 20 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Tarım Kredi’nin yalnızca bir kooperatif yapısı değil, aynı zamanda entegre bir tarımsal sanayi ekosistemi olduğunu vurgulayan Aydın, grubun 18 şirket, 53 fabrika, 2 liman ve binlerce satış noktasıyla üretimden perakendeye uzanan geniş bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Elde edilen kârın kasada tutulmayacağını belirten Aydın, kaynakların yeni yatırımlar ve üreticiyi güçlendirecek projelere aktarılacağını söyledi. Ayrıca kurumun zaman zaman siyasi tartışmaların içine çekilmek istendiğini ancak başarılarının yalnızca rakamlarla değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.