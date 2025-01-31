Sınır Denetimlerinde Ciddi Risk Tespiti

AB Komisyonu’nun RASFF sisteminde yer alan bilgilere göre, Yunanistan’ın sınır denetimlerinde Türkiye’den ithal edilen Antep fıstıklarında Aflatoksin B1 tespit edildi. Üründeki risk seviyesi "ciddi" olarak değerlendirildi ve ürünler Türkiye’ye iade edildi.

İzin Verilen Limitin Kat Kat Üzerinde

Analiz sonuçlarına göre, Aflatoksin B1 için izin verilen limit 8 µg/kg (ppb) iken, tespit edilen miktar 25,7+/-5,9 µg/kg oldu. Bu, izin verilen limitin yaklaşık 3 katına denk geliyor. Toplam Aflatoksin için izin verilen limit ise 10,0 µg/kg iken, analizlerde 49,7+/-8,4 µg/kg çıktı. Bu da izin verilen limitin yaklaşık 5 katı anlamına geliyor.

Aflatoksin B1 Nedir?

Aflatoksinler, özellikle tarım ürünlerinde bulunan ve insan sağlığı için ciddi risk oluşturan zehirli ve kanserojen maddelerdir. Aflatoksin B1 ise bu maddeler arasında en zehirli ve en tehlikeli olanıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, Aflatoksin B1 hem kansere neden olabilme hem de gen yapısını değiştirebilme özelliğiyle biliniyor.

Gıda Güvenliği ve İhracatta Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu olay, gıda ürünlerinin ihracatında kalite kontrolünün ve güvenlik standartlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aflatoksin gibi zararlı maddelerin tespiti, ürünlerin uluslararası pazarlarda kabul görmesi için kritik bir öneme sahip. Türkiye’den ihraç edilen Antep fıstıklarında bu tür bir sorunun yaşanması, hem ülkenin gıda ihracatına olan güvenini zedeliyor hem de tüketici sağlığı açısından endişe yaratıyor.

Yunanistan’ın Türkiye’den ithal ettiği Antep fıstıklarında Aflatoksin B1 tespit edilmesi, gıda güvenliği ve ihracat kalitesi konusunda daha sıkı önlemler alınması gerektiğini ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu tür vakalara karşı daha etkili denetim mekanizmaları geliştirmesi ve ihracat yapan firmaların uluslararası standartlara uygun üretim yapması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, benzer olayların tekrarlanması hem ekonomik kayıplara hem de ülke imajının zedelenmesine neden olabilir.