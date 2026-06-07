İstanbul, küresel çevre diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Forumu, üç gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, karar vericileri, akademisyenleri, yerel yönetim temsilcilerini, gençleri ve sivil toplum kuruluşlarını aynı hedef etrafında buluşturdu.

“Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi” temasıyla gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu’nun kapanışı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, çok sayıda bakan ve milletvekili ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın da katıldığı gala programıyla yapıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun ortaya koyduğu uluslararası birlikteliğin ve uygulama odaklı yaklaşımın son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

“Forum, Çevre ve İklim Alanındaki Küresel İş Birliğini Güçlendiren Önemli Bir Platform” Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’da böylesine kapsamlı bir organizasyonun kapanışında yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden gelen konuklara teşekkür eden Erdoğan, forumun çevre ve iklim alanındaki küresel iş birliğini güçlendiren önemli bir platform haline geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum boyunca döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine kadar çok sayıda stratejik başlığın ele alındığını belirterek, bu kapsamlı organizasyonun hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti. Erdoğan, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Sıfır Atık Vakfı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

“Çevre Bilincinin Toplumun Her Kesiminde Güçlenmesine Önemli Katkılar Sundu”

Konuşmasında Dünya Çevre Günü ve İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hafta boyunca düzenlenen festival, sergi ve farkındalık programlarının çevre bilincinin toplumun her kesiminde güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Özellikle çocukların ve gençlerin çevre konularında bilinçlenmesini sağlayan çalışmaların gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Türkiye’nin Çevre Diplomasisinde Ulaştığı Yüksek Seviyenin Açık Göstergesi”

Forumun ulaştığı uluslararası ölçeğe dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 183 ülkeden gelen katılımcılarla birlikte 120’nin üzerinde bakanın, 200’den fazla belediye başkanının ve 500’ü aşkın uluslararası paydaşın aynı platformda buluşmasının son derece anlamlı olduğunu belirtti. Erdoğan, “Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere, 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye’nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

“Forum; Somut, Uygulanabilir ve Ölçülebilir Çözüm Önerilerine Odaklandı”

Sıfır Atık Forumu’nun en önemli özelliklerinden birinin yalnızca sorunların tartışıldığı bir platform olmaması olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun somut, uygulanabilir ve ölçülebilir çözüm önerilerine odaklandığını söyledi. İklim değişikliğiyle mücadele, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortaya konulan çalışmaların, küresel çevre politikalarına yön verecek nitelikte olduğunu belirtti.

“Forumun Potansiyelinin Gelecekte Çok Daha Büyük Sonuçlar Doğuracağına İnanıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun sahip olduğu potansiyelin gelecekte çok daha büyük sonuçlar doğuracağına inandığını ifade ederek, “Gerek kapsamı gerek metodu gerekse mahiyeti itibarıyla Sıfır Atık Forumu’nun var olan potansiyeli kuvveden fiile çıkaracağına, düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

“COP31 Öncesinde Forumun Üstlendiği Misyon Çok Ama Çok Değerli”

Kasım ayında Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 Taraflar Konferansı öncesinde forumun üstlendiği rolün ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, “COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda forumun üstlendiği bu misyon çok ama çok değerlidir.” ifadelerini kullandı. Forumun temasının “Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi” olarak belirlenmesinin son derece yerinde bir tercih olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ortaya çıkan fikirlerin, önerilerin ve ortak çalışmaların COP31 sürecine güçlü katkılar sunacağına inandığını söyledi.

“Sıfır Atık Yaklaşımı Küresel Bir Vizyon Haline Geldi”

Programda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da forumun ortaya koyduğu küresel etkiye dikkat çekti. Ağırbaş, 183 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı forumun, sıfır atık yaklaşımının artık yalnızca bir çevre politikası değil, insanlığın ortak geleceğine ilişkin küresel bir vizyon haline geldiğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Daha Adil Dünya Vizyonu Çalışmalarımıza İlham Veriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası platformlarda dile getirdiği daha adil dünya vizyonunun çalışmalarına ilham verdiğini belirten Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde büyüyen sıfır atık hareketinin bugün Türkiye sınırlarını aşarak küresel bir iyilik hareketine dönüştüğünü vurguladı. Forum kapsamında kamuoyuyla paylaşılacak Sıfır Atık İstanbul Kriterleri’nin kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir referans çerçevesi sunacağını belirten Ağırbaş, forumda oluşan ortak iradenin başta COP31 olmak üzere uluslararası iklim süreçlerine değerli katkılar sağlayacağını ifade etti

Sıfır Atık Forumu kapanış galasında, Sıfır Atık Hareketi ve forumun vizyonuyla ilgili video gösterimi de yapıldı.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 2017 yılında başlayan ve kısa sürede küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, bugün Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören, ülkeleri ortak çevre hedefleri etrafında buluşturan uluslararası bir dönüşüm modeline dönüştü. Sıfır Atık Forumu ise bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri olarak; kaynak verimliliğini, döngüselliği, iklim eylemini ve sürdürülebilir kalkınmayı aynı çatı altında buluşturarak küresel çevre yönetişimine önemli katkılar sundu.

Üç gün boyunca gerçekleştirilen üst düzey oturumlar, tematik paneller, teknik görüşmeler ve uluslararası iş birlikleriyle tamamlanan Sıfır Atık Forumu, COP31’e giden süreçte dünyanın ortak çevre gündemine yön veren en kapsamlı platformlardan biri olarak hafızalarda yer aldı.