Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, bu yıl bayramda beklenen yoğunluğu elde edemediklerini belirtti. Saatçioğlu, özellikle hava koşullarının etkisiyle, otellerin doluluk oranlarının yüzde 80-85 civarında kaldığını ifade ederek, "Bayram tatilinde hedeflediğimiz yüzde 90-95 doluluğa ulaşamadık" dedi. Ayrıca, tatilin son dakikada 9 güne çıkarılmasının, sektördeki hazırlıkları olumsuz etkilediğini vurguladı ve tatil planlarının daha erken açıklanmasının doluluk oranlarına olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

Turizm sektörü, şimdi ise 11 Nisan’da başlayacak Paskalya tatiline odaklanmış durumda. Avrupa pazarından gelen misafirlerle birlikte Antalya’daki otellerin yüksek doluluk oranları bekleniyor. Saatçioğlu, bu dönemde otellerin hemen hemen yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağını belirterek, "Paskalya dönemi için oteller şimdiden yoğun bir hazırlık sürecine girdi" ifadelerini kullandı.