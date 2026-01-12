Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bazı askeri personelin firma sahipleri ve yetkilileriyle anlaşarak menfaat temin ettiği, bu kapsamda hileli işlemlerle kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.

18 ihalede usulsüzlük tespit edildi

2019–2024 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 18 askeri ihaleye ilişkin hakedişlerde, araç sayıları ve kilometre bilgileriyle oynandığı, görev emirleri ve kilometre tutanaklarındaki verilerle hakediş belgeleri arasında uyumsuzluklar bulunduğu belirlendi. Bu yöntemle firmalara fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu işlemler nedeniyle 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararı oluştuğu kaydedildi.

Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması

Soruşturma kapsamında, hakediş belgelerini hazırlayan, imzalayan ve onaylayan yüklenici firmalar ile birlik personeli hakkında “Edimin İfasına Fesat Karıştırma” ve “Rüşvet” suçlarından adli işlem başlatıldı.

12 Ocak’ta verilen gözaltı kararları doğrultusunda, 6 askeri personel ile 14 sivil şüpheli gözaltına alınırken, 1 sivil şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.