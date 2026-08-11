Yazılım çözümleri alanında 41 yıllık deneyimiyle sektörün lider kuruluşu Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., güçlü ve istikrarlı şekilde büyümesini sürdürüyor. Son yıllarda kamu ve özel sektör kuruluşları ile önemli iş birlikleri ve yatırımlara imza atan şirket, ilk 6 aylık finansal sonuçları ile güçlü performansını ortaya koydu.

Link’in konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, 2025 yıl sonunda 2 milyar 407 milyon TL olan toplam aktif büyüklüğü, bu yılın ilk yarısında yüzde 6,3 oranında artışla 2 milyar 559 milyon TL seviyesine yükseldi. Özkaynakları da aynı dönemler itibarıyla yüzde 12,8 oranında artışla 1 milyar 911 milyon TL'den, 2 milyar 157 milyon TL'ye ulaştı. Şirket, yılın ilk yarısında net kâr, brüt kâr ve FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) rakamlarında da başarılı bir performans sergiledi.

2026 yılının ilk 6 aylık döneminde şirketin brüt kârı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 41 oranında artışla 474,4 milyon TL seviyesine yükseldi. Aynı dönemde FAVÖK yüzde 57 oranında artışla 426,7 milyon TL olarak gerçekleşirken, şirketin net dönem kârı ise yüzde 15 artışla 213 milyon 104 bin TL'den 246 milyon 81 bin TL'ye ulaştı. Haziran 2025 döneminde yüzde 28 olan net kâr marjı da Haziran 2026 döneminde yüzde 36 olarak gerçekleşti.

“Sürdürülebilir kârlılığa odaklanarak istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz”

Şirketin 2026 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, “Uzun yıllara dayanan teknoloji deneyimi, güçlü yazılım geliştirme kabiliyeti ve Ar-Ge yatırımlarımız ile Türkiye’nin teknoloji ekosisteminde önemli bir konuma sahibiz. Sürdürülebilirlik, Dijital Dönüşüm, ERP çözümleri, Savunma ve Güvenlik, E-Dönüşüm ve Cloud çözümleri olmak üzere 6 faaliyet alanında; Türkiye çapında 100’ e yakın iş ortağımız ile sürdürülebilir büyüme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bulut tabanlı tüm iş süreç ürünlerini içeren Link Cloud platformu, Güvenli Şehir, Kritik Tesis Güvenliği, Akıllı Kampüs ve tüm donanım yazılım güvenlik çözümleri alanlarında, kamu ve özel sektörde uçtan uca dijital dönüşüm ortağı olarak bugüne kadar önemli iş birliklerine imza atıyoruz. 2026 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz finansal sonuçları, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımların ve verimlilik odaklı yönetim anlayışımızın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Brüt kâr ve FAVÖK’te yakaladığımız güçlü artış, operasyonel kârlılığımızın önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de katma değerli teknoloji çözümleri, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir kârlılığa odaklanarak hem ulusal hem uluslararası pazarlarda istikrarlı ve kararlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz” dedi.

“Yeni iş birlikleri ve yeni pazarlar ile büyümemizi hızlandıracağız”

Pekmezyan, savunma ve güvenlik teknolojilerinin son dönemde en hızlı büyüdükleri alanlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “ASELSANNET, Emniyet Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN ile yürüttüğümüz projelerin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile hayata geçirdiğimiz çalışmalarla şehir güvenliği ve akıllı ulaşım alanındaki yetkinliğimizi güçlendirdik. Son olarak EGM ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Genişleme Projesi kapsamında yeni bir sözleşme daha imzaladık. Diğer yandan; üniversitelerde kampüs güvenliğine yönelik çözümler geliştirirken, Azerbaycan Ulaştırma ve Dijitalleşme Bakanlığı’na bağlı İnovasyon ve Dijital Gelişim Ajansı ile TÜBİSAD üyelerine özel olarak imzalanan iyi niyet anlaşması ile teknoloji ihracatında önemli bir adım attık.”

Ziraat Katılım Bankası ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin de bu alanda şirketin son hamlelerinden biri olduğunun altını çizen Pekmezyan, “Bu iş birliği kapsamında Link Cloud üzerinden vergi ve SGK ödemelerinin banka alt yapısıyla gerçekleştirilmesine yönelik entegrasyonu başarıyla tamamladık. Ziraat Katılım Bankası ile oluşturulan ekosistem iş birliğini geliştirmeyi ve Link Cloud üzerinden sunulabilecek yeni finansal ve dijital hizmet alanlarını değerlendirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yeni iş birlikleri ve yatırımlarla büyüme ivmemizi hızlandırarak Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayan öncü şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.