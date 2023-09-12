11 Eylül 2001 saldırıları, ABD ve dünya tarihini değiştiren bir dönüm noktasıdır. El Kaide'nin düzenlediği saldırılar 2,996 kişinin ölümüne, 6,000'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.

11 Eylül 2001, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde unutulmaz bir dönüm noktasıdır. El Kaide terör örgütü tarafından düzenlenen koordineli saldırılar, 2,996 kişinin ölümüne ve 6,000'den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu.



Bu saldırılar, global güvenlik politikalarını ve ABD ekonomisini derinden etkiledi. ABD'nin uğradığı maddi zarar 120 milyar doların üzerindeyken, New York şehrinin altyapısına verilen zarar 60 milyar doları aştı.

Olayın Kronolojisi

O sabah, 19 El Kaide militanı dört farklı yolcu uçağını kaçırdı. İlk uçak, American Airlines'ın Boston-Los Angeles seferini yaparken, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı.

İkinci uçak, United Airlines'ın Boston-Los Angeles seferi sırasında güney kuleye çarptı. Her iki kule de yaklaşık iki saat sonra yıkıldı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Üçüncü uçak, Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak ise Pennsylvania'da düştü; bu uçağın hedefinin ABD Kongre binası olduğu iddia edildi.



Uluslararası Tepkiler

Saldırılar sonrasında, ABD'ye uluslararası alanda geniş çaplı destek geldi. NATO, 5. maddesini ilk kez yürürlüğe koydu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, terörle mücadelede her türlü askeri adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin Yanıtı ve Değişiklikler

ABD içinde ise birçok değişiklik yaşandı. İç Güvenlik Bakanlığı kuruldu, PATRIOT Yasası çıkarıldı ve Guantanamo'da "yasa dışı düşman savaşçıları" için bir hapishane açıldı. Ayrıca, ABD istihbarat sistemi yeniden yapılandırıldı.



Sosyal ve Ekonomik Etkiler

Saldırılar, ABD'de milliyetçiliği artırdı ve Müslümanlara karşı işlenen suçlarda bir yükselme gözlendi. Havaalanları ve sivil havacılık sektörü için güvenlik önlemleri artırıldı. Sivil havacılık sektörü ekonomik krize girdi ve ABD Kongresi 15 milyar dolarlık mali yardım yapmak zorunda kaldı.



Yaşanan olay, sadece ABD'nin değil, dünyanın güvenlik anlayışını değiştiren bir dönüm noktası oldu. 11 Eylül saldırıları, terörle mücadele politikalarını, uluslararası ilişkileri ve hatta günlük yaşamı bile etkileyen bir olay olarak tarihe geçti.