Gün içerisinde 4 milyon 400 bin lira ile 4 milyon 420 bin lira arasında dalgalanan altının kilogramı, dünkü 4 milyon 414 bin 999,5 liralık kapanışının üzerine çıkarak yatırımcısına sınırlı bir kazanç sağladı.

Altın piyasasında işlem hacmi 5 milyar 664 milyon 679 bin 565,97 lira, işlem miktarı ise 1.288,88 kilogram olarak kaydedildi. Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 775 milyon 801 bin 168,11 liraya ulaştı.

Günün öne çıkan kurumları arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Türkiye İş Bankası yer aldı.

Uluslararası piyasalarda ons altın, 3.310 dolar ile 3.356 dolar aralığında hareket ederken, kapanışı 3.356 dolardan yaptı.

Günün Verileri

Önceki Kapanış (TL/kg): 4.414.999,50

En Düşük (TL/kg): 4.400.000,00

En Yüksek (TL/kg): 4.420.000,00

Kapanış (TL/kg): 4.420.000,00

Ağırlıklı Ortalama (TL/kg): 4.411.949,84

Toplam İşlem Miktarı: 1.288,88 kg

Toplam İşlem Adedi: 65

Uzmanlar, ons altındaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde iç piyasada da fiyatların yeni rekor seviyeleri test edebileceğini belirtiyor.