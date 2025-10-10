Hafta ortasında 4 bin 59 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, ateşkes haberlerinin ardından yüzde 3’e yakın değer kaybederek 3 bin 942 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde sınırlı toparlanmayla 3 bin 968 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın da ons altındaki geri çekilmeden etkilendi. Gece saatlerinde 5 bin 290 liraya kadar gerileyen gram altın, sabah 08.05 itibarıyla 5 bin 347 liradan alıcı buluyor.

Piyasada güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın: Alış 5.346 TL – Satış 5.347 TL

Çeyrek altın: Alış 9.102 TL – Satış 9.287 TL

Yarım altın: Alış 18.200 TL – Satış 18.554 TL

Tam altın: Alış 36.296 TL – Satış 36.986 TL

ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğuyla İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşması, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin azalmasına neden olurken, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesine zemin hazırladı.

Gümüşte de sert geri çekilme

Altınla birlikte gümüşte de düşüş eğilimi dikkat çekti. Dün 51,52 dolarla rekor seviyeye ulaşan ons gümüş, gece 46,68 dolara kadar indi. Sabah saatlerinde ise 49,54 dolardan işlem görüyor.

Gram gümüş de ons gümüşteki kaybı takip etti. 65,43 liraya kadar gerileyen gram gümüş, sabah saatlerinde 66,48 liraya düştü.

Analistler, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte kısa vadede değerli metallerde dalgalanmanın sürebileceğini, ancak yılın son çeyreğinde ABD faiz politikası ve küresel enflasyon beklentilerinin yön belirleyici olacağını vurguluyor.