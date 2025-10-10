Geri alımlar:

AHGAZ , 70.000 adet payını 28,28 – 28,40 TL aralığından geri aldı.

AKFGY , 100.000 adet payını 2,54 TL fiyattan geri aldı.

AKFYE , 40.000 adet payını 16,71 – 16,73 TL aralığından geri aldı.

BİM (BIMAS) , 60.000 adet payını 542,80 TL fiyattan geri aldı.

BOBET , 129.295 adet payını 18,90 TL fiyattan geri aldı.

ESCAR , 25.000 adet payını 20,00 TL fiyattan geri aldı.

LKMNH , 24.000 adet payını 16,54 – 16,57 TL aralığından geri aldı.

MAVI , 250.000 adet payını 38,20 – 38,28 TL aralığından geri aldı.

PCILT, 50.000 adet payını 21,87 TL fiyattan geri aldı.

Satışlar ve pay değişimleri:

BAHKM Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır , 50,00 – 51,35 TL aralığından 74.000 adet pay sattı; şirket sermayesindeki pay oranı %64,47’ye geriledi.

OZYSR ’de Çokyaşar Holding , 32,58 TL fiyattan 388 adet pay alımı yaparak şirketteki payını %56,89’a yükseltti.

YBTAS’ta Volorantim Çimento, 25,28 TL fiyattan 20.000 adet pay sattı ve sermaye payı %81,17’ye düştü.

9 Ekim tarihli işlemlerle birlikte birçok şirket, hisse geri alım programlarını sürdürürken, bazı yatırımcılar da pay oranlarında değişikliğe gitti.