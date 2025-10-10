Geri alımlar:
AHGAZ, 70.000 adet payını 28,28 – 28,40 TL aralığından geri aldı.
AKFGY, 100.000 adet payını 2,54 TL fiyattan geri aldı.
AKFYE, 40.000 adet payını 16,71 – 16,73 TL aralığından geri aldı.
BİM (BIMAS), 60.000 adet payını 542,80 TL fiyattan geri aldı.
BOBET, 129.295 adet payını 18,90 TL fiyattan geri aldı.
ESCAR, 25.000 adet payını 20,00 TL fiyattan geri aldı.
LKMNH, 24.000 adet payını 16,54 – 16,57 TL aralığından geri aldı.
MAVI, 250.000 adet payını 38,20 – 38,28 TL aralığından geri aldı.
PCILT, 50.000 adet payını 21,87 TL fiyattan geri aldı.
Satışlar ve pay değişimleri:
BAHKM Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır, 50,00 – 51,35 TL aralığından 74.000 adet pay sattı; şirket sermayesindeki pay oranı %64,47’ye geriledi.
OZYSR’de Çokyaşar Holding, 32,58 TL fiyattan 388 adet pay alımı yaparak şirketteki payını %56,89’a yükseltti.
YBTAS’ta Volorantim Çimento, 25,28 TL fiyattan 20.000 adet pay sattı ve sermaye payı %81,17’ye düştü.
9 Ekim tarihli işlemlerle birlikte birçok şirket, hisse geri alım programlarını sürdürürken, bazı yatırımcılar da pay oranlarında değişikliğe gitti.