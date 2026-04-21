Jeopolitik risklerin masada kalmaya devam etmesi, güvenli liman altına olan ilginin canlı kalmasına ancak fiyatların belirli bir bant aralığında sıkışmasına neden oluyor.

Piyasaların "bekle-gör" stratejisini benimsediği bu kırılgan atmosferde, ons altın güne 4 bin 800 dolar seviyelerinde başladı. Küresel ölçekteki bu hareketlilik iç piyasaya da doğrudan yansırken, gram altın 6 bin 925 lira sınırında işlem görüyor. Yatırımcılar, ateşkesin kalıcı hale gelip gelmeyeceğine dair somut adımları takip ederken, uzmanlar piyasalardaki oynaklığın bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Yurt İçinde Altın Fiyatları Ne Durumda? Haftanın ikinci işlem gününde güncel satış fiyatlarına bakıldığında, gram altının 6 bin 920 lira seviyesinden alıcı bulduğu görülüyor. Çeyrek altın 11 bin 461 lira, yarım altın ise 22 bin 915 lira seviyelerinden işlem görerek yatırımcısının takibinde kalmaya devam ediyor. Daha büyük ölçekli birikimlerde tercih edilen tam altın 45 bin 269 lira, Cumhuriyet altını ise 45 bin 620 lira bandında seyrediyor. Gremse altın tarafında ise satış fiyatı 113 bin 520 lira olarak güncellenmiş durumda.

Kritik sürecin son saatlerine girilirken, döviz kurları ve ons fiyatındaki değişimlerin önümüzdeki saatlerde yurt içi piyasalar üzerindeki baskısını artırması bekleniyor. Vatandaşlar ve ekonomi çevreleri, hem bölgeden gelecek siyasi açıklamaları hem de bu verilerin altın üzerindeki anlık yansımalarını anbean izlemeyi sürdürüyor.