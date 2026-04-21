21 Nisan 2026 Salı günü itibarıyla büyükşehirlerdeki fiyat istatistikleri, enerji maliyetlerinin ulaştığı yeni seviyeyi gözler önüne seriyor.

Şehir Şehir Güncel Akaryakıt Tablosu

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak iller ve ilçeler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor. İşte üç büyük ilimizdeki son durum:

İstanbul: İki Yaka Arasındaki Küçük Fark

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakası arasında fiyatlar sembolik de olsa değişkenlik gösteriyor.

Avrupa Yakası: Benzin 62.70 TL , motorin 71.59 TL , LPG ise 34.99 TL seviyesinden işlem görüyor.

Anadolu Yakası: Benzin 62.56 TL, motorin 71.45 TL, LPG ise 34.39 TL olarak tabelalara yansımış durumda.

Ankara: Başkentte Rakamlar Yükselişte

Lojistik farkların etkisiyle Ankara'da fiyatlar İstanbul'un bir miktar üzerinde seyrediyor.

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir: Ege'de Son Durum

İzmir'de de benzer bir artış grafiği göze çarpıyor.

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 72.99 TL

LPG: 34.79 TL

Fiyatları Ne Tetikliyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde üç temel sacayağı bulunuyor:

Brent Petrol: Küresel arz-talep dengesi ve jeopolitik riskler petrolün varil fiyatını belirleyerek yerel piyasaya yön veriyor. Döviz Kuru: Akaryakıt ithal bir ürün olduğu için Dolar/TL kurundaki her hareket doğrudan pompalara yansıyor. ÖTV ve KDV: Vergi düzenlemeleri, maliyet kalemleri arasındaki en belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

Şu an için resmi kaynaklardan duyurulmuş yeni bir indirim ya da zam haberi bulunmasa da, piyasalardaki oynaklık nedeniyle uzmanlar fiyatların kısa vadede değişkenlik gösterebileceği konusunda uyarıyor.