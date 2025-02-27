Altın Neden Düştü? Son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardında birden fazla sebep bulunuyor:

Doların Değer Kazanması: ABD doları, küresel piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor. Doların güçlenmesi, altının cazibesini azaltarak fiyatların gerilemesine neden oluyor.

Hazine Tahvil Getirilerindeki Artış: ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş, yatırımcıların altın yerine tahvillere yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarını baskılayan önemli faktörlerden biri. Trump’ın Dijital Hizmet Vergisine yaptırım kararı Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

ABD’nin Ticaret Politikaları: ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne uygulayacağı yeni gümrük tarifeleri ve ticaret savaşlarına dair açıklamaları, piyasalarda belirsizliği artırdı.

Güncel Altın Fiyatları 27 Şubat 2025 itibariyle altın fiyatlarında son durum şu şekilde:

Ons Altın: 2.916 dolardan başlayan ons altın, yüzde 1'e yakın düşüş le 2.890 dolara geriledi.

Gram Altın: 3.462 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra 3.390 liraya düştü.

Çeyrek Altın: 5.605 liradan satılıyor.

Cumhuriyet Altını: 23.080 liradan alıcı buluyor.

Yatırımcı Ne Yapmalı? Analistler, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede altının hala güvenli bir liman olmaya devam ettiğini belirtiyor. Merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam etmesi ve jeopolitik belirsizlikler, altının gelecekte de talep görebileceği anlamına geliyor.

Ancak yatırımcıların, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek hareket etmesi öneriliyor. Dolar endeksi, tahvil faizleri ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecek.