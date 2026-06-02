Ülke ekonomisine zeytin ve incir gibi dev ürünlerle birlikte büyük katkı sağlayan çam fıstığı, son dönemdeki fiyat artışıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.
Aydın Ticaret Borsası’nın paylaştığı son verilere göre, borsada işlem gören çam fıstığı iç dökme fiyatları en düşük 2 bin 500 TL, en yüksek ise 3 bin 550 TL seviyelerine ulaştı. Koçarlı başta olmak üzere; Bozdoğan, Söke, Karpuzlu, Çine ve Yenipazar ilçelerinde yoğun olarak üretilen bu değerli besin, hem borsa işlem hacmiyle hem de cep yakan fiyatıyla adından söz ettiriyor.
Avrupa Birliği’nden aldığı menşe adı koruması tesciliyle dünya pazarındaki yerini sağlamlaştıran Aydın Çam Fıstığı, sadece ekonomik değeriyle değil, sağlığa olan inanılmaz faydalarıyla da tam bir şifa deposu.
Küçük Taneler, Büyük Şifa: Çam Fıstığının Sağlığa Faydaları
Fiyatı gibi sağlığa faydaları da oldukça yüksek olan çam fıstığı, düzenli ve ölçülü tüketildiğinde vücuda tepeden tırnağa destek sağlıyor:
Kalp Dostu Yağlar İçerir: İçeriğindeki doymamış yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur ve damar tıkanıklığı riskini azaltarak kalp sağlığını korur.
Enerji Deposudur ve Tok Tutur: Yüksek besin değeri ve lif yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissi verir. İçindeki pinolenik asit adı verilen yağ asidi, iştahı bastıran hormonların salgılanmasını tetikler.
Güçlü Bir Antioksidan Kaynağıdır: E vitamini ve çinko bakımından oldukça zengindir. Bu sayede hücre yenilenmesini destekler, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Göz Sağlığını Destekler: İçerdiği lütein ve zeaksantin gibi karotenoidler sayesinde göz hücrelerini serbest radikallere karşı korur ve ilerleyen yaşlarda görülebilecek görme kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı olur.
Zihinsel Performansı Artırır: Yapısındaki demir ve magnezyum gibi mineraller, beyne giden oksijen miktarını artırarak konsantrasyonu güçlendirir, yorgunluk ve stresi azaltır.