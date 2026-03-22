NBA’de normal sezon heyecanı 10 maçla devam ederken, Houston Rockets sahasında Miami Heat’i 123-122 mağlup ederek 43. galibiyetine ulaştı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmayı 19 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle tamamladı.

Houston’da Kevin Durant 27 sayıyla öne çıkarken, Miami cephesinde Bam Adebayo 32 sayı ve 21 ribaundluk performansına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Adem Bona’lı Philadelphia kazandı

Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Utah Jazz’ı 126-116 mağlup etti. Adem Bona karşılaşmada 16 sayı ve 5 ribaundluk katkı verdi. Philadelphia bu sonuçla sezonun 39. galibiyetini elde etti.

Warriors deplasmanda kayıp

Golden State Warriors, deplasmanda Atlanta Hawks’a 126-110 mağlup oldu. Warriors forması giyen Ömer Faruk Yurtseven mücadeleyi 2 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle tamamladı.

NBA’de günün sonuçları