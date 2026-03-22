NBA’de normal sezon heyecanı 10 maçla devam ederken, Houston Rockets sahasında Miami Heat’i 123-122 mağlup ederek 43. galibiyetine ulaştı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmayı 19 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle tamamladı.
Houston’da Kevin Durant 27 sayıyla öne çıkarken, Miami cephesinde Bam Adebayo 32 sayı ve 21 ribaundluk performansına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
Adem Bona’lı Philadelphia kazandı
Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Utah Jazz’ı 126-116 mağlup etti. Adem Bona karşılaşmada 16 sayı ve 5 ribaundluk katkı verdi. Philadelphia bu sonuçla sezonun 39. galibiyetini elde etti.
Warriors deplasmanda kayıp
Golden State Warriors, deplasmanda Atlanta Hawks’a 126-110 mağlup oldu. Warriors forması giyen Ömer Faruk Yurtseven mücadeleyi 2 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle tamamladı.
NBA’de günün sonuçları
Washington Wizards 111 - Oklahoma City Thunder 132
New Orleans Pelicans 106 - Cleveland Cavaliers 111
Charlotte Hornets 124 - Memphis Grizzlies 101
Orlando Magic 104 - Los Angeles Lakers 105
Houston Rockets 123 - Miami Heat 122
Atlanta Hawks 126 - Golden State Warriors 110
San Antonio Spurs 134 - Indiana Pacers 134
Dallas Mavericks 131 - Los Angeles Clippers 138
Utah Jazz 116 - Philadelphia 76ers 126
Phoenix Suns 105 - Milwaukee Bucks 108