İlçede geçimini büyük ölçüde tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, verimli bir sezon geçirmek için tarlalarına yöneldi. Havanın ısınması ve toprak şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte traktörlerle sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda çalışmaya başlayan çiftçiler, bu yıl yağışların yeterli olmasının ürün verimini olumlu etkilemesini beklediklerini ifade etti.

Adilcevazlı üreticilerden Orhan Emen, kış mevsiminin bu yıl bereketli geçtiğini belirterek, "Toprak suya doydu. İnşallah bu da arpa verimine yansır. Şu an ekimlere başladık, sezonun hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Tarım uzmanları ise arpa ekiminin zamanında yapılmasının, ürün kalitesi ve verim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Uzmanlar, çiftçilere gübreleme ve sulama konusunda da dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.