Kurum, yayınladığı “Krizlere ve Felaketlere Hazırlık Rehberi” ile olası savaş ve kriz durumlarında vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini detaylı şekilde açıkladı.

“Hazırlıklı Olmak Artık Bir Zorunluluk”

BBK Başkanı Ralph Tiesler, yaptığı açıklamada, “Önceden hazırlıklı olmak her zaman işe yarar” diyerek, rehberin savaş ihtimali kadar siber saldırılar ve dezenformasyon tehditlerini de kapsadığını belirtti.

Yeni rehber, Almanya’nın 1990’dan bu yana yayımladığı ilk kapsamlı kriz dokümanı olma özelliğini taşıyor. Önceki versiyonlarda yalnızca doğal afetler ve teknik arızalar ele alınırken, bu kez hibrit tehditler, sabotajlar ve askeri senaryolar da rehbere dahil edildi.

Avrupa Güvenliğinde Alarm Zilleri

Rusya’nın Ukrayna’daki dört yılı aşkın süredir devam eden savaşı ve Moskova’nın Avrupa üzerindeki artan baskısı, Almanya’da güvenlik algısını kökten değiştirdi.

Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jager, “Artık hedef tahtasındayız, gevşememeliyiz” diyerek savaş olasılığının “hiç de uzak olmadığını” ifade etti.

Almanya’nın “Hayatta Kalma Rehberi”nden Öne Çıkan Maddeler

1. Kendi Kendine Yeterlilik

Her hane, dış yardımlar gelene kadar en az 10 gün boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmalı. Gıda, su, ilaç ve hijyen malzemeleri temel öncelikler arasında.

2. Gıda ve Su Stoku

Kişi başı günde 2 litre su öneriliyor. Gıdaların uzun ömürlü, pişirmeye gerek olmayan veya kısa sürede hazırlanabilir türden olması tavsiye ediliyor.

3. Bilgi ve İletişim Güvenliği

Elektrik kesintilerinde çalışabilen pilli veya güneş enerjili radyolar, NINA gibi uyarı uygulamaları ve powerbank bulundurmak hayati önem taşıyor.

4. Belgelerin Korunması

Kimlik, sigorta, tapu ve sağlık belgeleri suya ve yangına dayanıklı kutularda saklanmalı. Dijital kopyalar güvenli ortamlarda yedeklenmeli.

5. Acil Durum Çantası

Her an ulaşılabilir bir sırt çantasında şu eşyalar bulunmalı: sıcak giysiler, ilaçlar, ilk yardım seti, bozulmayan gıda, powerbank, el feneri ve nakit para.

6. Elektrik ve Isınma Alternatifleri

Elektrik kesintilerine karşı kamp ocakları veya gazlı pişirme setleri öneriliyor. Kapalı alanda kullanımda karbonmonoksit alarmı takılması şart.

7. Sığınak ve Korunma Alanları

Patlama, kimyasal sızıntı ya da nükleer risk durumlarında penceresiz iç odalar, koridorlar veya bodrumlar en güvenli bölgeler olarak belirtiliyor.

8. Dezenformasyona Karşı Dikkat

Kriz dönemlerinde sahte haberlerin hızla yayılabileceğine dikkat çekiliyor. Vatandaşlara resmî kurumların açıklamalarına itibar etmeleri tavsiye ediliyor.

Yeni Gerçeklik: Barış Dönemi Güvencesi Artık Yok

Uzmanlara göre Almanya’nın bu çağrısı, Soğuk Savaş’tan bu yana Avrupa’nın karşılaştığı en ciddi güvenlik kaygısını yansıtıyor.