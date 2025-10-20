Hükûmetin Meclis’e sunduğu yeni vergi paketi, eğitimden sağlığa, gayrimenkulden araç satışına kadar birçok alanda değişiklik getiriyor. Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleriyle ilgili oldu. Bundan böyle vakıf üniversitelerindeki ücret artışları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenecek.

YÖK’e Yeni Yetki: Ücret Artışlarını Yükseköğretim Kurulu Belirleyecek

Teklifte yer alan maddeye göre, hazırlık sınıfı ve birinci sınıf dışındaki dönemlerde uygulanacak öğrenim ücretleri artık YÖK tarafından tespit edilecek esaslara göre belirlenecek.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

“Hazırlık sınıfına veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık ÜFE ve TÜFE artış oranlarının ortalaması dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara göre belirlenir.”

Düzenlemenin gerekçesinde ise öğrencilerden gelen yoğun şikayetlere vurgu yapıldı. Yıllar içinde, aday ve ara sınıf öğrencilerine ilan edilen ücretlerde farklı uygulamalar ve fiyat belirsizlikleri yaşandığı, bu durumun mağduriyet oluşturduğu belirtildi. Yeni uygulama ile bu sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kuyumcu, Galerici ve Emlakçılara Yeni Harçlar Geliyor

Vergi paketinde yalnızca eğitim alanı değil, farklı sektörler için de yeni harç uygulamaları bulunuyor.

Kuyumcular yıllık 30 bin TL ,

Galerici ve emlakçılar ise yıllık 20 bin TL yetki belgesi harcı ödeyecek.

Büyükşehirlerde bu tutarlar iki katına çıkacak. Ayrıca her bir şube için ayrı harç alınacak.

Sağlık Kuruluşlarına Ruhsat Ücreti

Yeni düzenleme ile özel sağlık kuruluşları da yıllık ruhsat harcı ödeyecek.

Muayenehaneler: 20 bin TL

Poliklinikler: 30 bin TL

Tıp merkezleri: 50 bin TL

Ağız ve diş sağlığı merkezleri: 40 bin TL

Bu tutarlar da büyükşehirlerde bir kat artırımlı uygulanacak.

Kira Gelirlerinde İstisna Kaldırılıyor

Vergi paketinin bir diğer önemli maddesi ise kira gelirleri istisnasıyla ilgili. Konut kira gelirlerine uygulanan 47 bin TL’lik istisna kaldırılıyor. Ancak emekli, dul, yetim ve malul aylığı alan vatandaşların Türkiye sınırları içindeki konut kiraları bu düzenlemeden muaf tutulacak.

Banka kredisiyle alınan konutların kiraya verilmesi durumunda ise, kredi faizleri gider olarak düşülemeyecek.

Araç Satışlarına Noter Harcı Geliyor

Yeni yasa teklifine göre, hem sıfır hem ikinci el araç satışlarında binde 2 oranında noter harcı alınacak. Harç tutarı asgari 1.000 TL olacak. Noter satışlarında daha önce uygulanan bazı harç muafiyetleri de kaldırılacak.

UEFA Organizasyonlarına Vergi Muafiyeti

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı UEFA 2026 Avrupa Ligi Finali, 2027 Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonları için vergi muafiyeti getirildi.

UEFA, katılımcı takımlar ve bu organizasyonlarda görev alacak yabancı tüzel kişiler; bu etkinliklerle ilgili KDV, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Yeni Vergi Paketi Çok Alanı Kapsıyor

Meclis’e sunulan yeni vergi paketiyle;

Vakıf üniversitelerinde ücret artış yetkisi YÖK'e geçti.

Kuyumcu, emlakçı, galerici ve sağlık kuruluşlarına yeni harçlar getirildi.

Kira gelirleri istisnası kaldırıldı.

Araç satışlarında noter harcı uygulanacak.

UEFA organizasyonları vergi muafiyetine dahil edildi.

Bu düzenlemeler, hem kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hem de mali disiplini hedefliyor.