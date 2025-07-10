Aylık bazda fiyatlar sabit kalırken, Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2 oranında arttı. Destatis Başkanı Ruth Brand, “Haziran ayında enflasyon oranı yılın ilk yarısındaki en düşük seviyesine gerileyerek bir miktar daha zayıfladı. Bu gelişmede enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte özellikle gıda fiyatlarındaki gerileme belirleyici oldu.” ifadelerini kullandı.

Verilere göre, gıda fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 2 olarak kaydedilirken, enerji fiyatlarında yüzde 3,5’lik bir düşüş yaşandı. İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle ham petrol fiyatlarında görülen geçici yükseliş, enerji fiyatlarındaki genel düşüş eğilimini bozmadı.

Öte yandan hizmet sektöründe fiyatlar yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Enerji hariç tutulduğunda, Almanya'da haziran ayındaki yıllık enflasyon oranı yüzde 2,6 olarak belirlendi.

Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik orta vadeli enflasyon hedefini hatırlatarak Almanya’daki mevcut seviyelerin bu hedefle büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtiyor.

Almanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede bu yıl enflasyonun ortalama yüzde 2,1 olmasını, 2026’da ise yüzde 2’ye düşmesini öngörüyor. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise bu yıl için yüzde 2,2, 2026 yılı içinse yüzde 1,5’lik enflasyon tahmininde bulunuyor.

Ekonomistler, fiyat baskılarının yılın geri kalanında da sınırlı kalmasını ve Almanya’da ılımlı bir enflasyon görünümünün sürmesini bekliyor.